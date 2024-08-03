https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/narkocelik-30-operasyonlarinda-15-ton-metamfetamin-ele-gecirildi-ulkemizi-temizlemeye-kararliyiz-1086457951.html

Narkoçelik-30 operasyonlarında 1.5 ton metamfetamin ele geçirildi: 'Ülkemizi temizlemeye kararlıyız'

Narkoçelik-30 operasyonlarında 1.5 ton metamfetamin ele geçirildi: 'Ülkemizi temizlemeye kararlıyız'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen 'Narkoçelik-30' operasyonlarında İran'dan Türkiye'ye nakledildiği belirlenen 1 ton 549 kilogram... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T09:17+0300

2024-08-03T09:17+0300

2024-08-03T09:17+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

metamfetamin

yalova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/12/1044060611_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b00d545066dabe4ad5dffe69a29d3a72.jpg

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası uyuşturucu trafiğine ve zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceklerini vurguladı.Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "İstanbul ve Yalova'da düzenlenen Narkoçelik 30 operasyonlarında İran’dan ülkemize nakledildiği tespit edilen 1 ton 549 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda zehir taciri ve imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. Ülkemizi ulusal ve uluslararası zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü tarafından İran'dan 'emdirme' yöntemiyle Türkiye'ye yollanan uyarıcı maddeleri ayrıştırma ve imal etmekle görevli uzman şahısların İran'dan İstanbul'a gönderildiği, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri, Yalova'daki ayrıştırma ve çoğaltım merkezi olarak kullanılan çiftlik evine yerleştirerek uyarıcı madde üretimine başlandığının tespit edildiğini belirtti.Yerlikaya açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/ak-partili-kirisci-katil-netanyahu-diyemeyenlerin-hayvan-sevgisinden-soz-etme-haklari-yoktur-1086457692.html

türkiye

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, metamfetamin, yalova