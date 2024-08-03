AK Partili Kirişci: 'Katil Netanyahu' diyemeyenlerin hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur

Peki önceki yasada eksik olan neydi? Belki buna birkaç noktada değinmekte yarar var. Her şeyden önce sokakların artık gerek insanlar gerek hayvanlar gerekse de diğer her türlü maddi manevi varlıklarımız için bir ortak yaşam alanı olduğu gerçeği. Bunlar dikkate alındı. Ama burada uygulanan yöntemden kaynaklı olarak artık sokaklar güven alanı olmaktan çıkmıştı. Bunun da bir şekilde sağlanması gerekiyordu. İkinci olarak da kanunda gerek 2004 gerekse 2021’deki düzenlemelerde yerel yönetimlere birtakım sorumluluklar verilmiş ama bunların denetimiyle ilgili mekanizmalar yetersiz kalmış veya bazı mevzuatın bir kısmında özellikle dar yorumlanmasından kaynaklı olarak da bir şeyler yapmak isteyenlerin de bu yapmak istediklerini gerçekleştiremedikleri bir sürece evrilmiştir. Dolayısıyla bu eksikliklerle birlikte sahipli hayvanların sokağa salınması konusunda da yetersiz kalınmış ve bundan dolayı da bu sokaktaki hayvan popülasyonunun artışı kaçınılmaz hale gelmiş.