AK Partili Kirişci: 'Katil Netanyahu' diyemeyenlerin hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
0 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:09
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
13:18
3 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin mutsuzluk haritası
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
15:21
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
16:38
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
16:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet krizi
17:23
4 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
17:37
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
18:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
19:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
07:03
2 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
07:14
2 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
07:28
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
08:04
4 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
08:31
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
08:46
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
09:16
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
09:28
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
09:52
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
11:33
2 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
11:45
2 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
12:09
8 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
12:29
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
12:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
13:22
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
13:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail'in kanlı suikastlerinin kısa tarihi
14:09
4 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
14:25
5 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:36
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
16:31
3 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
16:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
17:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:05
39 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/ak-partili-kirisci-katil-netanyahu-diyemeyenlerin-hayvan-sevgisinden-soz-etme-haklari-yoktur-1086457692.html
AK Partili Kirişci: 'Katil Netanyahu' diyemeyenlerin hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur
AK Partili Kirişci: 'Katil Netanyahu' diyemeyenlerin hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur
Sputnik Türkiye
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci, sokak hayvanlarına ilişkin kabul edilen yasaya ilişkin yaptığı konuşmasında, sahipli köpeklerin yaklaşık... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T09:05+0300
2024-08-03T09:15+0300
türkiye
tbmm
vahit kirişçi
sokak hayvanları
başıboş köpek düzenlemesi
başıboş sokak köpeği
benyamin netanyahu
ismail haniye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/02/1086427644_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1068cc2359392429615cbeef2d7a1db.jpg
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un amacının sahipsiz hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi olduğunu belirterek, "Sokaktaki hayvanların ortalama yaşam süresi sadece 2 yıl. Ama biz bunları alırız, kısırlaştırır, rehabilite eder, bakımevlerinde sahiplendirilinceye kadar tutulmasını sağlarsak sahipli köpekler yaklaşık 15-16 yıl kadar yaşayabiliyorlar" dedi.Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanunun yürürlüğe girdiğini anımsatan Kirişci, sahipsiz hayvanların saldırıları sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.İlk defa Türkiye'de hayvanların korunmasıyla ilgili bir kanunun mevzuata kazandırıldığını belirten Kirişci, "Takdir edersiniz ki hukuk devletinde bağlayıcı olan kanunlardır" ifadelerini kullandı.AK Parti döneminde çıkan kanunlarla hayvanların mal, eşya olma statüsünden çıkarılarak canlı statüsüne getirildiğini belirten Kirişci, şöyle devam etti:'Kısırlaştırma da çözümlerden bir tanesi ama tek başına bir çözüm değil'Düzenlemenin bir sahiplendirme ve yaşatma yasası olduğunu dile getiren Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:"16 bini çocuk olmak üzere 40 bin kişinin katili olan Netanyahu'ya 'katil Netanyahu' diyemeyenlerin, İsmail Heniyye'yi kaybettik, bunu kınamayanların kalkıp da köpek sevgisinden, hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur " diyen Kirişci, sözlerini şu cümleler sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/tbmmden-gecen-hayvan-yasasi-icin-bakan-yumakli-konusuyor-nasil-uygulanacak-1086332097.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/02/1086427644_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_073c2e2ff449fec9b523fcba20f4f26a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm, vahit kirişçi, sokak hayvanları, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, benyamin netanyahu, ismail haniye
tbmm, vahit kirişçi, sokak hayvanları, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, benyamin netanyahu, ismail haniye

AK Partili Kirişci: 'Katil Netanyahu' diyemeyenlerin hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur

09:05 03.08.2024 (güncellendi: 09:15 03.08.2024)
© AP Photo / Francisco SecoAyasofya camii - köpek - sokak hayvanları
Ayasofya camii - köpek - sokak hayvanları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Abone ol
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci, sokak hayvanlarına ilişkin kabul edilen yasaya ilişkin yaptığı konuşmasında, sahipli köpeklerin yaklaşık 15-16 yıl kadar yaşadıklarını ifade ederek 2 yılı 15 yıla çıkarmak varken bu yasaya neden karşı çıkıldığını anlamadığını belirtti.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un amacının sahipsiz hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi olduğunu belirterek, "Sokaktaki hayvanların ortalama yaşam süresi sadece 2 yıl. Ama biz bunları alırız, kısırlaştırır, rehabilite eder, bakımevlerinde sahiplendirilinceye kadar tutulmasını sağlarsak sahipli köpekler yaklaşık 15-16 yıl kadar yaşayabiliyorlar" dedi.
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanunun yürürlüğe girdiğini anımsatan Kirişci, sahipsiz hayvanların saldırıları sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.
İlk defa Türkiye'de hayvanların korunmasıyla ilgili bir kanunun mevzuata kazandırıldığını belirten Kirişci, "Takdir edersiniz ki hukuk devletinde bağlayıcı olan kanunlardır" ifadelerini kullandı.
AK Parti döneminde çıkan kanunlarla hayvanların mal, eşya olma statüsünden çıkarılarak canlı statüsüne getirildiğini belirten Kirişci, şöyle devam etti:

Peki önceki yasada eksik olan neydi? Belki buna birkaç noktada değinmekte yarar var. Her şeyden önce sokakların artık gerek insanlar gerek hayvanlar gerekse de diğer her türlü maddi manevi varlıklarımız için bir ortak yaşam alanı olduğu gerçeği. Bunlar dikkate alındı. Ama burada uygulanan yöntemden kaynaklı olarak artık sokaklar güven alanı olmaktan çıkmıştı. Bunun da bir şekilde sağlanması gerekiyordu. İkinci olarak da kanunda gerek 2004 gerekse 2021’deki düzenlemelerde yerel yönetimlere birtakım sorumluluklar verilmiş ama bunların denetimiyle ilgili mekanizmalar yetersiz kalmış veya bazı mevzuatın bir kısmında özellikle dar yorumlanmasından kaynaklı olarak da bir şeyler yapmak isteyenlerin de bu yapmak istediklerini gerçekleştiremedikleri bir sürece evrilmiştir. Dolayısıyla bu eksikliklerle birlikte sahipli hayvanların sokağa salınması konusunda da yetersiz kalınmış ve bundan dolayı da bu sokaktaki hayvan popülasyonunun artışı kaçınılmaz hale gelmiş.

'Kısırlaştırma da çözümlerden bir tanesi ama tek başına bir çözüm değil'

Düzenlemenin bir sahiplendirme ve yaşatma yasası olduğunu dile getiren Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

Bu iddia edildiği gibi değil, aksine burada yakala, kısırlaştır, sal yerine, yakala, kısırlaştır, tut ve sahiplendir. İçlerinde tedavi edilemeyecek hastalıkları olan, salgın hastalık taşıyan hayvanlarla alakalı gerekli düzenlemeler var. Orada da veteriner kontrolünde bir ötenazi uygulaması gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmemek gerekir. Eğer gerçekten sokaktaki hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşadıklarını düşünüyorlarsa ben sizler aracılığıyla bir rakam telaffuz etmek isterim. Sokaktaki hayvanların ortalama yaşam süresi sadece 2 yıl. Ama biz bunları alırız, kısırlaştırır, rehabilite eder, bakımevlerinde sahiplendirilinceye kadar tutulmasını sağlarsak sahipli köpekler yaklaşık 15-16 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla 2 yılı 15 yıla çıkarmak varken bu yasaya niye karşı çıkarlar? Onu da aziz milletin takdirlerine bırakıyorum. 'Tek çözüm kısırlaştırmadır.' diyenler var, doğru. Kısırlaştırma da çözümlerden bir tanesi ama tek başına bir çözüm değil. Çünkü mevcut popülasyonda siz kısırlaştırmayı yüzde 70 üzerine çıkartmazsanız popülasyon artmaya devam eder. Çünkü sahipsiz köpeklerin üreme kabiliyetleri son derece yüksek.

"16 bini çocuk olmak üzere 40 bin kişinin katili olan Netanyahu'ya 'katil Netanyahu' diyemeyenlerin, İsmail Heniyye'yi kaybettik, bunu kınamayanların kalkıp da köpek sevgisinden, hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur " diyen Kirişci, sözlerini şu cümleler sonlandırdı:

Ben bu vesileyle bu kanun her türlü çirkinliğe, Meclis bahçesinde sergilenen Meclis muhabbetine, Meclis geleneklerine uygun olmayan milletvekiline, Meclis'in koridorlarında katil diyecek kadar ileri gidenlere ve bunların ağababalarına rağmen hamdolsun gerek AK Parti gerekse Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla Meclis'imizden geçmiş, yasalaşmıştır. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak artık yürürlüğe girmiştir. Ben bu vesileyle emeği geçen milletvekili arkadaşlarıma, çalışanlara ve bu konuya olumlu manada katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
TÜRKİYE
TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
30 Temmuz, 12:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала