https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/boksor-busenaz-surmeneli-paris-2024-olimpiyatlarina-veda-etti--1086472146.html
Boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyatları'na veda etti
Boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyatları'na veda etti
Sputnik Türkiye
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 66 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T19:16+0300
2024-08-03T19:16+0300
2024-08-03T19:16+0300
spor
busenaz sürmeneli
boksör
polonya
paris
olimpiyat oyunları
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
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Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı.Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da Suwannapheng'a mağlup olan milli boksör, yarı final biletini alamadı. İlk raundu 5-0 kaybeden Busenaz Sürmeneli, ikinci raundu 4-1 kazanmasına rağmen üçüncü raundu da 4-1 kaybedince Paris 2024'e veda etti.Busenaz Sürmeneli'yi mağlup eden Taylandlı Suwannapheng ise, yarışma boyunca cinsiyet tartışmaları ile çok konuşulan Cezayirli Imane Khelif'le eşleşti.Paris 2024'te yarı final 6 Ağustos Salı, final ise 9 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turkiyenin-olimpiyat-tarihinde-bir-ilk-16-yasindaki-milli-yuzucu-kuzey-tuncelli-finalde-1086464827.html
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busenaz sürmeneli, boksör, polonya, paris, olimpiyat oyunları, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
busenaz sürmeneli, boksör, polonya, paris, olimpiyat oyunları, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
Boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyatları'na veda etti
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 66 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı. Zorlu rakibine mağlup olan milli boksör, Paris 2024'e veda etti.
Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da Suwannapheng'a mağlup olan milli boksör, yarı final biletini alamadı. İlk raundu 5-0 kaybeden Busenaz Sürmeneli, ikinci raundu 4-1 kazanmasına rağmen üçüncü raundu da 4-1 kaybedince Paris 2024'e veda etti.
Busenaz Sürmeneli'yi mağlup eden Taylandlı Suwannapheng ise, yarışma boyunca cinsiyet tartışmaları ile çok konuşulan Cezayirli Imane Khelif'le eşleşti.
Paris 2024'te yarı final 6 Ağustos Salı, final ise 9 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek.