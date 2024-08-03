https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turkiyenin-olimpiyat-tarihinde-bir-ilk-16-yasindaki-milli-yuzucu-kuzey-tuncelli-finalde-1086464827.html

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde bir ilk: 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli finalde

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde bir ilk: 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli finalde

Sputnik Türkiye

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli finale yükselerek Türkiye'nin olimpiyat tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcu oldu. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler 1500m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi. 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcumuz oldu.Kuzey Tunçelli ne zaman yarışacak?Tunçelli'nin yarışı yarın akşam 19.37'de başlayacak.Kuzey Tunçelli kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finallere yükselme hak kazanan Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Kariyerinde iki kez dünya geçerler şampiyonu ve Türkiye rekortmeni olan başarılı yüzücü, 023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıkarken, 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü unvanını aldı. Tunçelli, bu şampiyonada hem 800 hem de 1500 metrede Olimpiyat vizesi aldı.Doha 2024 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda da yarışan Kuzey, büyüklerde 1500 metre dünya sekizinciliği elde ederek önemli bir başarı daha yakaladı.2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde kazandığı şampiyonlukla büyükler kategorisinde ilk madalyasını elde etti. Kısa süre sonra, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Kaydettiği 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekorunun yanı sıra; Avrupa gençler, şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarına imza attı.Fenerbahçe'de spor yaşantısını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/17-yasindaki-milli-okcu-elif-berra-gokkir-dunya-3-numarasini-yenerek-ceyrek-finale-kaldi-1086461861.html

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