https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/17-yasindaki-milli-okcu-elif-berra-gokkir-dunya-3-numarasini-yenerek-ceyrek-finale-kaldi-1086461861.html
17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır, dünya 3 numarasını yenerek çeyrek finale kaldı
17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır, dünya 3 numarasını yenerek çeyrek finale kaldı
Sputnik Türkiye
Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır, son 16 turunda Japonya'dan Satsuki Noda'yı 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T11:55+0300
2024-08-03T11:55+0300
2024-08-03T11:55+0300
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17 yaşındaki milli okçu, 4-0 geriye düştüğü kadınlar bireysel son 16 turu müsabakasında dünya 3 numarası Japon rakibi Satsuki Noda'yı 6-4 mağlup etti.Çeyrek final mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.
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elif berra gökkır
17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır, dünya 3 numarasını yenerek çeyrek finale kaldı
Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır, son 16 turunda Japonya'dan Satsuki Noda'yı 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.
17 yaşındaki milli okçu, 4-0 geriye düştüğü kadınlar bireysel son 16 turu müsabakasında dünya 3 numarası Japon rakibi Satsuki Noda'yı 6-4 mağlup etti.
Çeyrek final mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.