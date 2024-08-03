https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/pariste-sorunlar-bitmiyor-sen-nehrindeki-triatlon-antrenmani-kirlilik-nedeniyle-iptal-edildi-1086461696.html
Paris'te sorunlar bitmiyor: Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanı kirlilik nedeniyle iptal edildi
Paris'te sorunlar bitmiyor: Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanı kirlilik nedeniyle iptal edildi
Sputnik Türkiye
Fransa'nın ev sahipliğinde süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenmanın kirlilik... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T11:38+0300
2024-08-03T11:38+0300
2024-08-03T11:39+0300
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2024 paris olimpiyat oyunları
sen nehri
kirlilik
triatlon
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Fransa basınında yer haberlere göre, Uluslararası Triatlon Federasyonu, Paris'te iki gecedir yaşanan fırtına nedeniyle su kalitesinin kötüleştiğini ve bu yüzden bugün yapılması planlanan triatlon karışık bayrak yarışı antrenmanının Sen Nehri ayağının iptal edildiğini duyurdu.Federasyon, yarışmanın bisiklet ve koşu kısımları için antrenmanlar yapılabileceğini bildirdi.Daha önce de 28 ve 29 Temmuz’da Sen Nehri’nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için 2015’ten bu yana 1.4 milyar euro harcandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/paris-olimpiyatlarinda-cinsiyet-krizi-busenaz-surmeneliye-rakip-olabilir-1086410217.html
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fransa, paris, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, sen nehri, kirlilik, triatlon
fransa, paris, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, sen nehri, kirlilik, triatlon
Paris'te sorunlar bitmiyor: Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanı kirlilik nedeniyle iptal edildi
11:38 03.08.2024 (güncellendi: 11:39 03.08.2024)
Fransa'nın ev sahipliğinde süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenmanın kirlilik nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
Fransa basınında yer haberlere göre, Uluslararası Triatlon Federasyonu, Paris'te iki gecedir yaşanan fırtına nedeniyle su kalitesinin kötüleştiğini ve bu yüzden bugün yapılması planlanan triatlon karışık bayrak yarışı antrenmanının Sen Nehri ayağının iptal edildiğini duyurdu.
Federasyon, yarışmanın bisiklet ve koşu kısımları için antrenmanlar yapılabileceğini bildirdi.
Daha önce de 28 ve 29 Temmuz’da Sen Nehri’nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.
Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için 2015’ten bu yana 1.4 milyar euro harcandı.