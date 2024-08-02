https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yuksek-askeri-sura-kararlari-resmi-gazetede-23-general-ve-amiral-bir-ust-rutbeye-yukseltildi-1086425818.html

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararlarına göre 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T00:39+0300

2024-08-02T00:39+0300

2024-08-02T00:39+0300

türkiye

rütbe

yaş

yaş

yüksek askeri şura (yaş)

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general

amiral

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

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