https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yuksek-askeri-sura-kararlari-resmi-gazetede-23-general-ve-amiral-bir-ust-rutbeye-yukseltildi-1086425818.html
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararlarına göre 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T00:39+0300
2024-08-02T00:39+0300
2024-08-02T00:39+0300
türkiye
rütbe
yaş
yaş
yüksek askeri şura (yaş)
asker
general
general
amiral
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sahipsiz-hayvanlara-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-resmi-gazetede-1086425707.html
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rütbe, yaş, yaş, yüksek askeri şura (yaş), asker, general, general, amiral
rütbe, yaş, yaş, yüksek askeri şura (yaş), asker, general, general, amiral
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararlarına göre 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.
23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.