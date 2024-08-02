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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararlarına göre 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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yüksek askeri şura (yaş)
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general
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.
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rütbe, yaş, yaş, yüksek askeri şura (yaş), asker, general, general, amiral

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

00:39 02.08.2024
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararlarına göre 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.
23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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