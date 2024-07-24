https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/slovakyadan-rus-petrolunu-kesen-ukraynaya-tehdit-1086168217.html

Slovakya’dan Rus petrolünü kesen Ukrayna'ya tehdit

Slovakya’dan Rus petrolünü kesen Ukrayna'ya tehdit

Sputnik Türkiye

Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan’la birlikte ülkesine Rus petrolü tedarikini kesmesi sonrası harekete geçen Slovakya hükümeti... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T14:51+0300

2024-07-24T14:51+0300

2024-07-24T14:51+0300

ukrayna krizi

slovakya

enerji

petrol

petrol boru hattı

ukrayna

kiev

macaristan

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Basın toplantısında konuşan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna'nın Rusya'dan ülkesine transit petrol tedarik sorununu çözmemesi durumunda misilleme uygulayacakları sinyali verirken, “Ukrayna'nın Slovakya'ya karşı yaptıklarını çok ciddi bir mesele ve iyi ilişkilerimize çok nahoş bir müdahale olarak görüyoruz. Ukrayna'nın bu durumu en kısa zamanda düzene sokacağına inancımız tamdır, zira Slovakya egemen bir devlet olarak eninde sonunda bir tür misilleme önlemi almak zorunda kalacaktır. Bu, ne Ukrayna yönetimi ne de vatandaşlarının yararına olacaktır” ifadesini kullandı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Lukoil'in Drujba petrol boru hattı üzerinden ülkesine Ukrayna üzerinden petrol sevkiyatının durdurulduğunu söylemişti.Szijjarto, Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan'a Rus petrolü tedariki meselesini çözene kadar ülkesinin Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya 6.5 milyar euro’luk silah yardımına onay vermeyeceğini de kaydetmişti.Ukrayna, kendi toprakları üzerinden geçen Rus Lukoil şirketine ait petrolü taşıyan Drujba petrol boru hattını bloke ederek petrolün Slovakya ve Macaristan'a ulaşmasını engelliyor.Slovakya Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna'nın kendi topraklarından geçişi durdurması nedeniyle ülkenin Lukoil'den petrol almayı durdurduğunu doğrularken, bakanlık, Lukoil'in Ukrayna'da yaptırım listesine alındığını bildirdi.Bakanlık, Slovnaft rafinerisine Rus petrolünün başka bir tedarikçiden sağlandığını, ancak bakanlığın durumu Ukrayna tarafıyla görüştüğünü ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/macaristan-baris-fonundan-kieve-silah-yardimina-onay-vermeyecegiz-1086137491.html

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slovakya, enerji, petrol, petrol boru hattı, ukrayna, kiev, macaristan