https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/slovakyadan-rus-petrolunu-kesen-ukraynaya-tehdit-1086168217.html
Slovakya’dan Rus petrolünü kesen Ukrayna'ya tehdit
Slovakya’dan Rus petrolünü kesen Ukrayna'ya tehdit
Sputnik Türkiye
Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan’la birlikte ülkesine Rus petrolü tedarikini kesmesi sonrası harekete geçen Slovakya hükümeti... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T14:51+0300
2024-07-24T14:51+0300
2024-07-24T14:51+0300
ukrayna krizi
slovakya
enerji
petrol
petrol boru hattı
ukrayna
kiev
macaristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086167998_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_79e96c7020c07dbcf1c0d3d7f35a0e7f.jpg
Basın toplantısında konuşan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna'nın Rusya'dan ülkesine transit petrol tedarik sorununu çözmemesi durumunda misilleme uygulayacakları sinyali verirken, “Ukrayna'nın Slovakya'ya karşı yaptıklarını çok ciddi bir mesele ve iyi ilişkilerimize çok nahoş bir müdahale olarak görüyoruz. Ukrayna'nın bu durumu en kısa zamanda düzene sokacağına inancımız tamdır, zira Slovakya egemen bir devlet olarak eninde sonunda bir tür misilleme önlemi almak zorunda kalacaktır. Bu, ne Ukrayna yönetimi ne de vatandaşlarının yararına olacaktır” ifadesini kullandı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Lukoil'in Drujba petrol boru hattı üzerinden ülkesine Ukrayna üzerinden petrol sevkiyatının durdurulduğunu söylemişti.Szijjarto, Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan'a Rus petrolü tedariki meselesini çözene kadar ülkesinin Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya 6.5 milyar euro’luk silah yardımına onay vermeyeceğini de kaydetmişti.Ukrayna, kendi toprakları üzerinden geçen Rus Lukoil şirketine ait petrolü taşıyan Drujba petrol boru hattını bloke ederek petrolün Slovakya ve Macaristan'a ulaşmasını engelliyor.Slovakya Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna'nın kendi topraklarından geçişi durdurması nedeniyle ülkenin Lukoil'den petrol almayı durdurduğunu doğrularken, bakanlık, Lukoil'in Ukrayna'da yaptırım listesine alındığını bildirdi.Bakanlık, Slovnaft rafinerisine Rus petrolünün başka bir tedarikçiden sağlandığını, ancak bakanlığın durumu Ukrayna tarafıyla görüştüğünü ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/macaristan-baris-fonundan-kieve-silah-yardimina-onay-vermeyecegiz-1086137491.html
slovakya
ukrayna
kiev
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086167998_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_2903e95182b41ebc1ed97a2ab6ee453d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, enerji, petrol, petrol boru hattı, ukrayna, kiev, macaristan
slovakya, enerji, petrol, petrol boru hattı, ukrayna, kiev, macaristan
Slovakya’dan Rus petrolünü kesen Ukrayna'ya tehdit
Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan’la birlikte ülkesine Rus petrolü tedarikini kesmesi sonrası harekete geçen Slovakya hükümeti, Ukrayna’nın bu sorunu çözmemesi halinde misilleme tedbirleri alacağını duyurdu.
Basın toplantısında konuşan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna'nın Rusya'dan ülkesine transit petrol tedarik sorununu çözmemesi durumunda misilleme uygulayacakları sinyali verirken, “Ukrayna'nın Slovakya'ya karşı yaptıklarını çok ciddi bir mesele ve iyi ilişkilerimize çok nahoş bir müdahale olarak görüyoruz. Ukrayna'nın bu durumu en kısa zamanda düzene sokacağına inancımız tamdır, zira Slovakya egemen bir devlet olarak eninde sonunda bir tür misilleme önlemi almak zorunda kalacaktır. Bu, ne Ukrayna yönetimi ne de vatandaşlarının yararına olacaktır” ifadesini kullandı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Lukoil'in Drujba petrol boru hattı üzerinden ülkesine Ukrayna üzerinden petrol sevkiyatının durdurulduğunu söylemişti.
Szijjarto, Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan'a Rus petrolü tedariki meselesini çözene kadar ülkesinin Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya 6.5 milyar euro’luk silah yardımına onay vermeyeceğini de kaydetmişti.
Ukrayna, kendi toprakları üzerinden geçen Rus Lukoil şirketine ait petrolü taşıyan Drujba petrol boru hattını bloke ederek petrolün Slovakya ve Macaristan'a ulaşmasını engelliyor.
Slovakya Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna'nın kendi topraklarından geçişi durdurması nedeniyle ülkenin Lukoil'den petrol almayı durdurduğunu doğrularken, bakanlık, Lukoil'in Ukrayna'da yaptırım listesine alındığını bildirdi.
Bakanlık, Slovnaft rafinerisine Rus petrolünün başka bir tedarikçiden sağlandığını, ancak bakanlığın durumu Ukrayna tarafıyla görüştüğünü ekledi.