https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/singapur-havayollarindan-iran-hava-sahasini-karari-rotalarimizi-gerektigi-gibi-ayarlayacagiz-1086449463.html
Singapur Havayolları'ndan İran hava sahasını kararı: 'Rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız'
Singapur Havayolları'ndan İran hava sahasını kararı: 'Rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız'
Sputnik Türkiye
Singapur Havayolları'nın uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacağı ve alternatif rotalara başvuracağı belirtildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T18:15+0300
2024-08-02T18:15+0300
2024-08-02T18:28+0300
dünya
singapur havayolları
iran
uçuş
hava sahası
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Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ortadoğu'da yükselen gerilim nedeniyle havayolları şirketleri alternatif rotaları tercih etmeye başladığı belirtildi.Singapur Havayolları'ndan (SIA) yapılan açıklamada, şirketin İran hava sahasını kullanmayacağı ve alternatif rotalara başvuracağı bildirildi.Açıklamada, alternatif rotaların bugünden itibaren değişeceği, 'Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, Frankfurt, İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma ve Zürih' uçuşlarının bu durumdan etkileneceği ifade edildi.Bu durumun bazı uçuşlar için normalden daha uzun seyahat sürelerine sebep olacağı aktarılan açıklamada, ancak herhangi bir uçuşun iptal edilmediği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, "Ortadoğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve uçuş rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/fransa-vatandaslarina-irani-terk-etmeleri-cagrisi-yapti-1086449783.html
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singapur havayolları, iran, uçuş, hava sahası
singapur havayolları, iran, uçuş, hava sahası
Singapur Havayolları'ndan İran hava sahasını kararı: 'Rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız'
18:15 02.08.2024 (güncellendi: 18:28 02.08.2024)
Singapur Havayolları'nın uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacağı ve alternatif rotalara başvuracağı belirtildi.
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ortadoğu'da yükselen gerilim nedeniyle havayolları şirketleri alternatif rotaları tercih etmeye başladığı belirtildi.
Singapur Havayolları'ndan (SIA) yapılan açıklamada, şirketin İran hava sahasını kullanmayacağı ve alternatif rotalara başvuracağı bildirildi.
Açıklamada, alternatif rotaların bugünden itibaren değişeceği, 'Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, Frankfurt, İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma ve Zürih' uçuşlarının bu durumdan etkileneceği ifade edildi.
Bu durumun bazı uçuşlar için normalden daha uzun seyahat sürelerine sebep olacağı aktarılan açıklamada, ancak herhangi bir uçuşun iptal edilmediği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Ortadoğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve uçuş rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız" ifadesi kullanıldı.