https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/rus-vekil-slutskiy-abd-venezuelladaki-protestolarin-organizatoru-oldugunu-kabul-etti-1086446527.html
Rus vekil Slutskiy: ABD Venezüella'daki protestoların organizatörü olduğunu kabul etti
Rus vekil Slutskiy: ABD Venezüella'daki protestoların organizatörü olduğunu kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin Venezüella'daki kitlesel protestoların ve başarısız darbenin gerçek organizatörü... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Batı Yarımküre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Brian Nichols daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin uluslararası toplumu muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'i Venezüella'daki başkanlık seçimlerinin galibi tanımaya çağırısında bulunduğunu söylemişti.Slutskiy yaptığı açıklamada, "Washington böylece Venezüella'daki kitlesel ayaklanmaların ve başarısız darbenin gerçek organizatörü olduğunu kabul etmiş oldu" cümlesini kaydetti.Milletvekili, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘renkli devrimler’ yapma ve ABD'nin istemediği rejimleri değiştirme el kitabının yeniden iş başında olduğunu kaydetti. Slutskiy açıklamasında, Amerikalı politikacıların sıradışı olma yanılsaması içinde kalarak kendilerini ‘dünyadaki tüm ülkelerin kaderlerinin yürütücüleri’ olarak gördüklerinin altını çizdi.Açıklamalarına devam eden Slutskiy şu cümleleri kaydetti:Slutskiy, ABD ve müttefiklerinin Venezüella'nın Washington yolunun dışında bağımsız ve egemen bir gelişme yolunu seçtiğini kabul etme ve tanıma zamanının geldiğini de vurguladı.Slutskiy açıklamasını, "Bolivarcı Devrim yer alan ülkede ABD şirketlerinin 'petrol çıkarları' uğruna 'kontrollü kaos' ve istikrarsızlaştırma politikası başarısız olmuştur" cümlesiyle sonlandırdı.Venezüella'da başkanlık seçimleri 28 Temmuz'da yapılmıştı. Ertesi gün Ulusal Seçim Konseyi Nicolas Maduro'nun 2025-2031 yılları için başkan seçildiğini ilan etmişti. Seçim Konseyi'ne göre Maduro oyların yüzde 51'ini almıştı. 29 Temmuz Pazartesi günü Venezüella'da protestolar patlak vermiş ve Karakas'ta polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında yaşanan arbedelerde Başsavcılığa göre 77 polis yaralanmıştı. Maduro ayrıca devlet altyapısına zarar verme, nefret söylemi ve terörizm davaları için bin 200'den fazla kişi gözaltı olduğunu duyurmuştu. Venezüella hükümeti, birçok ülkenin yaptıkları seçimlere ve halkın kendi kaderini tayin etme hakkına müdahale ettiğini açıklamıştı.Moskova, Venezüella muhalefetinin seçimlerde yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, üçüncü ülkeler Venezüella'daki durumu etkilemeye yönelik inisiyatiflere destek vermemeleri konusunda uyarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/venezuella-devlet-baskani-maduro-elon-musk-seninle-hesaplasacagiz-1086426018.html
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duma, leonid slutskiy, venezüella, abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov, renkli devrim
duma, leonid slutskiy, venezüella, abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov, renkli devrim
Rus vekil Slutskiy: ABD Venezüella'daki protestoların organizatörü olduğunu kabul etti
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin Venezüella'daki kitlesel protestoların ve başarısız darbenin gerçek organizatörü olduğunu kabul ettiğini ifade etti.
ABD'nin Batı Yarımküre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Brian Nichols daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin uluslararası toplumu muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'i Venezüella'daki başkanlık seçimlerinin galibi tanımaya çağırısında bulunduğunu söylemişti.
Slutskiy yaptığı açıklamada, "Washington böylece Venezüella'daki kitlesel ayaklanmaların ve başarısız darbenin gerçek organizatörü olduğunu kabul etmiş oldu" cümlesini kaydetti.
Milletvekili, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘renkli devrimler’ yapma ve ABD'nin istemediği rejimleri değiştirme el kitabının yeniden iş başında olduğunu kaydetti. Slutskiy açıklamasında, Amerikalı politikacıların sıradışı olma yanılsaması içinde kalarak kendilerini ‘dünyadaki tüm ülkelerin kaderlerinin yürütücüleri’ olarak gördüklerinin altını çizdi.
Açıklamalarına devam eden Slutskiy şu cümleleri kaydetti:
Devlet başkanının kim olacağına sadece Venezüellalılar karar verebilir. Resmi rakamlara göre, görevdeki lider Nicolas Maduro az bir farkla da olsa seçimi kazanmıştır. Uluslararası gözlemciler oylama sonuçlarının meşruiyetini olumsuz etkileyen herhangi bir ihlal kaydetmemiştir.
Slutskiy, ABD ve müttefiklerinin Venezüella'nın Washington yolunun dışında bağımsız ve egemen bir gelişme yolunu seçtiğini kabul etme ve tanıma zamanının geldiğini de vurguladı.
Slutskiy açıklamasını, "Bolivarcı Devrim yer alan ülkede ABD şirketlerinin 'petrol çıkarları' uğruna 'kontrollü kaos' ve istikrarsızlaştırma politikası başarısız olmuştur" cümlesiyle sonlandırdı.
Venezüella'da başkanlık seçimleri 28 Temmuz'da yapılmıştı. Ertesi gün Ulusal Seçim Konseyi Nicolas Maduro'nun 2025-2031 yılları için başkan seçildiğini ilan etmişti. Seçim Konseyi'ne göre Maduro oyların yüzde 51'ini almıştı.
29 Temmuz Pazartesi günü Venezüella'da protestolar patlak vermiş ve Karakas'ta polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında yaşanan arbedelerde Başsavcılığa göre 77 polis yaralanmıştı. Maduro ayrıca devlet altyapısına zarar verme, nefret söylemi ve terörizm davaları için bin 200'den fazla kişi gözaltı olduğunu duyurmuştu. Venezüella hükümeti, birçok ülkenin yaptıkları seçimlere ve halkın kendi kaderini tayin etme hakkına müdahale ettiğini açıklamıştı.
Moskova, Venezüella muhalefetinin seçimlerde yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, üçüncü ülkeler Venezüella'daki durumu etkilemeye yönelik inisiyatiflere destek vermemeleri konusunda uyarılmıştı.