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Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Elon Musk, seninle hesaplaşacağız
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Elon Musk, seninle hesaplaşacağız
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li milyarder Elon Musk'ın düello davetini kabul ettiğini ve onunla hesaplaşacağını bildirdi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Musk'ın düello davetini kabul ettiğini belirtti.Musk'ı ülkeye davet eden Maduro, "Düello davetimi kabul etti. Elon Musk, seninle hesaplaşacağız. Ama buraya gel, Poliedro'da (Caracas'taki etkinlik alanı) sen ve ben. Eğer seni yenersem Musk, senin Mars gezisi teklifini kabul edeceğim ama sen de benimle geliyorsun." ifadesini kullandı.- Maduro, Musk'ı Venezüella'nın baş düşmanı ilan etmiştiVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.ABD'li milyarder Elon Musk, "seçime hile karıştırıldığını" öne sürmüştü.Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum" demişti.Maduro, Venezüella'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı.Musk da Maduro'ya verdiği yanıtta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti.Diğer yandan, Maduro, seçimi kazandıktan sonra Miraflores Sarayının balkonundan yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyine yönelik hacker saldırısının arkasındaki kişinin Musk olduğundan emin olduğunu savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/madurodan-secime-hile-karistirildigini-one-suren-muska-tepki-kavga-mi-istiyorsun-ben-hazirim-1086327688.html
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elon musk, elon musk, venezuela, venezüella, nicolas maduro

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Elon Musk, seninle hesaplaşacağız

00:56 02.08.2024
© Sputnik / РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© Sputnik / РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li milyarder Elon Musk'ın düello davetini kabul ettiğini ve onunla hesaplaşacağını bildirdi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Musk'ın düello davetini kabul ettiğini belirtti.
Musk'ı ülkeye davet eden Maduro, "Düello davetimi kabul etti. Elon Musk, seninle hesaplaşacağız. Ama buraya gel, Poliedro'da (Caracas'taki etkinlik alanı) sen ve ben. Eğer seni yenersem Musk, senin Mars gezisi teklifini kabul edeceğim ama sen de benimle geliyorsun." ifadesini kullandı.

- Maduro, Musk'ı Venezüella'nın baş düşmanı ilan etmişti

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.
ABD'li milyarder Elon Musk, "seçime hile karıştırıldığını" öne sürmüştü.
Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum" demişti.
Maduro, Venezüella'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı.
Musk da Maduro'ya verdiği yanıtta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti.
Diğer yandan, Maduro, seçimi kazandıktan sonra Miraflores Sarayının balkonundan yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyine yönelik hacker saldırısının arkasındaki kişinin Musk olduğundan emin olduğunu savunmuştu.
Nicolás Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
DÜNYA
Maduro'dan seçime hile karıştırıldığını öne süren Musk'a tepki: 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım'
30 Temmuz, 10:52
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