https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/israile-cok-sayida-ucus-iptal-ediliyor-1086454365.html

İsrail'e çok sayıda uçuş iptal edildi

İsrail'e çok sayıda uçuş iptal edildi

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın Aegean Airlines havayolu şirketi ve İtalya'nın ITA Airways, İsrail'e olan uçuşlarını durdurma kararı aldı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T23:32+0300

2024-08-02T23:32+0300

2024-08-02T23:58+0300

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Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor. Yunanistan'ın Aegean Airlines, İsrail’e yönündeki tümuçuşlarını belirsiz bir tarihe kadar ertelediği duyuruldu. Newsbomb haber sitesi’ne göre Aegean Airlines, Ortadoğu'daki acil durum nedeniyle İsrail'e olan tüm uçuşlarını süresiz olarak durdurma kararı aldı. Şirket, ayrıca Perşembe gününe kadar Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gidiş-dönüş uçuşlarını da iptal etti. ITA Airways'tan 6 Ağustos'a kadar askıya alma kararıİtalyan şirektten de askıya alma kararı İtalya hava yolu şirketi olan ITA Airways de Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den uçuşları 6 Ağustos'a kadar askıya aldığını duyurdu. Şirketin sitesinde yer alan açıklamada, Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle ve yolcularının ve mürettebatının güvenliğini sağlamak için Tel Aviv'e gidiş-dönüş uçuşları 6 Ağustos'a kadar askıya alındığı belirtildi. Ben Gurion Havalimanı'nın resmi internet sitesine erişilemiyorÖte yandan İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nın resmi internet sitesine erişilemiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın internet sitesine, havalimanındaki bazı uçuşların iptal edilmesinden kaynaklanan trafik yoğunluğu ve İsrail'in merkezindeki hava sahasının kapatılması nedeniyle erişilemediği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/israil-savunma-bakani-gallant-abdli-mevkidasi-austin-ile-gorustu-1086454063.html

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