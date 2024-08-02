https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/internet-sitesine-erisilemiyordu-aymden-aciklama-1086436500.html

İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama

İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele” ile ilgili attığı adımların anayasaya uygun olmadığına karar veren ve haberleşme hürriyetine müdahale... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T12:08+0300

2024-08-02T12:08+0300

2024-08-02T12:10+0300

türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

internet

internet

internet

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internet erişimi

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Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram’ın Türkiye’de erişime kapatılmasının ardından AYM’nin internet sitesine de ulaşılamıyordu.Konuyla ilgili AYM'den yapılan açıklamada "Kamuoyuna Duyuru, 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır. Bilgilerinize duyurulur" dendi.Ne olmuştu?Anayasa Mahkemesi (AYM), İletişim Başkanlığı bünyesinde “manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele” için kurulan Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemeyi iptal etti.AYM, İletişim Başkanlığı “dezenformasyonla mücadele” ile ilgili attığı adımların anayasaya uygun olmadığına karar verdi ve haberleşme hürriyetine müdahale olduğunu söyledi.Mahkeme, İletişim Başkanlığı’na verilen yetkinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle verilemeyeceğini, kanunla düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.Ancak AYM’nin söz konusu kararı X hesabından silindi ve internet sitesine de erişimin sağlanamadığı görüldü.“İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali” isimle X’ten paylaşılan kararda şunlar yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiyede-instagrama-erisim-engeli-getirildi-1086430593.html

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aym, anayasa mahkemesi (aym), internet, internet, internet, internet sitesi, internet erişimi