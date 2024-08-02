https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/26-ilde-isid-operasyonu-99-gozalti-1086452133.html
26 ilde IŞİD operasyonu: 99 gözaltı
26 ilde IŞİD operasyonu: 99 gözaltı
Sputnik Türkiye
IŞİD'e yönelik 26 ilde düzenlenen "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alındı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T19:36+0300
2024-08-02T19:36+0300
2024-08-02T20:30+0300
türkiye
işid
ali yerlikaya
operasyon
gözaltı
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IŞİD'e yönelik "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli yakalanarak gözlatına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ilde IŞİD'e yönelik "Gürz-4" operasyonları düzenlendi.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/hatayda-isid-operasyonu-10-tutuklama-1083948467.html
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işid, ali yerlikaya, operasyon, gözaltı
işid, ali yerlikaya, operasyon, gözaltı
26 ilde IŞİD operasyonu: 99 gözaltı
19:36 02.08.2024 (güncellendi: 20:30 02.08.2024)
IŞİD'e yönelik 26 ilde düzenlenen "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alındı.
IŞİD'e yönelik "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli yakalanarak gözlatına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ilde IŞİD'e yönelik "Gürz-4" operasyonları düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.
Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.