https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/hatayda-isid-operasyonu-10-tutuklama-1083948467.html

Hatay’da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama

Sputnik Türkiye

Hatay’ın İskenderun ilçesinde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs, mahkemece tutuklandı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

işid

hatay

gözaltı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Mayıs tarihinde İskenderun’da belirlenen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; Y.A., M.A., Z.A.H., F.A., M.E.H., M.A., M.E.M., C.K., N.G. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, 17 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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