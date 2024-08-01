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Yusuf Dikeç'in 'eli cebinde ve kulaklıksız' atış pozu dünya basınında: Elon Musk da mesaj attı
Yusuf Dikeç'in 'eli cebinde ve kulaklıksız' atış pozu dünya basınında: Elon Musk da mesaj attı
Sputnik Türkiye
Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yapması... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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spor
yusuf dikeç
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aytuğ atıcı
olimpiyat oyunları
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10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisi
atıcılık
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.Milli atıcı Yusuf Dikeç üst üste 5. kez olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan Dikeç, hedefine Paris 2024'te ulaştı.Kulaklık kullanması, eli cebindeydiKulaklıksız ve tek eli cebinde bir şekilde atış yaparak gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, sosyal medyada dünya gündemine oturdu.Dikeç bu rahat tavırlarıyla X platformunda hem Türkiye’den hem de dünyadan kullanıcılar tarafından övgü dolu yorumlar aldı.Elon Musk: GüzelYusuf Dikeç, Tesla ve X şirketlerinin sahibi ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın da dikkatini çekti. Musk, Dikeç’in fotoğrafını paylaşarak "Nice" (güzel) paylaşımı yaptı.Yusuf Dikeç kimdir?Yusuf Dikeç 1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Türk atıcılık sporcusu, Astsubay kıdemli başçavuş, tabanca kategorilerinde yarışıyor. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdüren Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında Türkiye'yi temsil etti. Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.2024 Yaz Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte, karma 10 m havalı tabancada finalde 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/olimpiyat-tarihinde-bir-ilk-dikec-ve-tarhandan-olusan-milli-takim-aticilikta-gumus-madalya-kazandi-1086330361.html
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yusuf dikeç atış,yusuf dikeç kimdir,yusuf dikeç elon musk,who is yusuf dikec,yusuf dikec who
yusuf dikeç atış,yusuf dikeç kimdir,yusuf dikeç elon musk,who is yusuf dikec,yusuf dikec who

Yusuf Dikeç'in 'eli cebinde ve kulaklıksız' atış pozu dünya basınında: Elon Musk da mesaj attı

10:23 01.08.2024 (güncellendi: 10:25 01.08.2024)
© Fotoğraf : Osman Aşkın Bak / TwitterYusuf Dikeç
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© Fotoğraf : Osman Aşkın Bak / Twitter
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Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yapması sosyal medyada gündem oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.
Olimpiyat tarihinde bir ilk: Dikeç ve Tarhan'dan oluşan milli takım atıcılıkta gümüş madalya kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
SPOR
Olimpiyat tarihinde bir ilk: Dikeç ve Tarhan'dan oluşan milli takım atıcılıkta gümüş madalya kazandı
30 Temmuz, 11:37
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.
Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.
Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.
Milli atıcı Yusuf Dikeç üst üste 5. kez olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan Dikeç, hedefine Paris 2024'te ulaştı.

Kulaklık kullanması, eli cebindeydi

Kulaklıksız ve tek eli cebinde bir şekilde atış yaparak gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, sosyal medyada dünya gündemine oturdu.
Dikeç bu rahat tavırlarıyla X platformunda hem Türkiye’den hem de dünyadan kullanıcılar tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

Elon Musk: Güzel

Yusuf Dikeç, Tesla ve X şirketlerinin sahibi ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın da dikkatini çekti. Musk, Dikeç’in fotoğrafını paylaşarak "Nice" (güzel) paylaşımı yaptı.

Yusuf Dikeç kimdir?

Yusuf Dikeç 1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.
Türk atıcılık sporcusu, Astsubay kıdemli başçavuş, tabanca kategorilerinde yarışıyor. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdüren Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında Türkiye'yi temsil etti.
Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.
2024 Yaz Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte, karma 10 m havalı tabancada finalde 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı.
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