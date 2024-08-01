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Trump: Erkekleri kadın sporundan uzak tutacağım
Trump: Erkekleri kadın sporundan uzak tutacağım
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin adayı olan Donald Trump, erkeklerin kadın sporlarında yarışmasını engellemek için mücadele edeceğini söyledi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T23:48+0300
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında, Cezayirli boksör Imane Khelif için bugünkü karşılaşma sonrası başlayan 'cinsiyet' tartışmalarına eski ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump, Truth Social hesabından Cezayirli Imane Khelif ile İtalyan boksör Angela Carini arasındaki karşılaşmanın görüntülerini paylaştı.Trump, paylaşımına "Erkekleri, kadın sporundan uzak tutacağım” notunu düştü.Ne olmuştu?2023 yılında yüksek testosteron seviyesi sebebiyle nedeniyle Dünya Şampiyonası' ndan diskalifiye edilen Cezayirli boksör Khelif, Paris Olimpiyatları'nda İtalyan rakibini 46. saniyede ringden çekilmeye zorlaması nedeniyle yeniden tartışma konusu olmuştu.2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda Cezayirli Imane Khelif ile karşılaşan İtalyan boksör Angela Carini, müsabakanın 46 saniyesinde çekilmişti.İtalyan kadın boksör Carini, maçını neden bıraktığını şu ifadelerle açıklamıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/paris-olimpiyatlarinda-cinsiyet-krizi-busenaz-surmeneliye-rakip-olabilir-1086410217.html
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paris 2024 olimpiyat oyunları, boks branşı, cezayirli boksör, imane khelif, cinsiyet tartışmaları, donald trump, truth social, abd başkanlık seçimleri, cumhuriyetçi parti, angela carini,paris 2024 olimpiyatları'nda imane khelif'in karşılaşmasında neden cinsiyet tartışmaları başladı?donald trump, imane khelif ve angela carini'nin maçını nasıl yorumladı?donald trump'ın "erkekleri kadın sporundan uzak tutacağım" sözüne tepkiler neler oldu?
paris 2024 olimpiyat oyunları, boks branşı, cezayirli boksör, imane khelif, cinsiyet tartışmaları, donald trump, truth social, abd başkanlık seçimleri, cumhuriyetçi parti, angela carini,paris 2024 olimpiyatları'nda imane khelif'in karşılaşmasında neden cinsiyet tartışmaları başladı?donald trump, imane khelif ve angela carini'nin maçını nasıl yorumladı?donald trump'ın "erkekleri kadın sporundan uzak tutacağım" sözüne tepkiler neler oldu?

Trump: Erkekleri kadın sporundan uzak tutacağım

23:48 01.08.2024 (güncellendi: 23:58 01.08.2024)
© AFP 2023 / NICK OXFORDDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / NICK OXFORD
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ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin adayı olan Donald Trump, erkeklerin kadın sporlarında yarışmasını engellemek için mücadele edeceğini söyledi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında, Cezayirli boksör Imane Khelif için bugünkü karşılaşma sonrası başlayan 'cinsiyet' tartışmalarına eski ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.
ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump, Truth Social hesabından Cezayirli Imane Khelif ile İtalyan boksör Angela Carini arasındaki karşılaşmanın görüntülerini paylaştı.
Trump, paylaşımına "Erkekleri, kadın sporundan uzak tutacağım” notunu düştü.

Ne olmuştu?

2023 yılında yüksek testosteron seviyesi sebebiyle nedeniyle Dünya Şampiyonası' ndan diskalifiye edilen Cezayirli boksör Khelif, Paris Olimpiyatları'nda İtalyan rakibini 46. saniyede ringden çekilmeye zorlaması nedeniyle yeniden tartışma konusu olmuştu.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda Cezayirli Imane Khelif ile karşılaşan İtalyan boksör Angela Carini, müsabakanın 46 saniyesinde çekilmişti.
İtalyan kadın boksör Carini, maçını neden bıraktığını şu ifadelerle açıklamıştı:

Ringe dövüşmek için çıktım. Pes etmedim ancak bir yumruk çok acıttı ve ben de yeter dedim. Başım dik bir şekilde ayrılıyorum" cümlelerini kaydederek, "İlk dakikada dövüşecek gibi hissetmedim. Burnumda güçlü bir ağrı hissettim. Pes etmek benim kurallarımda yok ama tam da devam edemediğim için 'yeter' dedim ve dövüşü bitirdim."

Imane Khelif - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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