Trump: Erkekleri kadın sporundan uzak tutacağım

Ringe dövüşmek için çıktım. Pes etmedim ancak bir yumruk çok acıttı ve ben de yeter dedim. Başım dik bir şekilde ayrılıyorum" cümlelerini kaydederek, "İlk dakikada dövüşecek gibi hissetmedim. Burnumda güçlü bir ağrı hissettim. Pes etmek benim kurallarımda yok ama tam da devam edemediğim için 'yeter' dedim ve dövüşü bitirdim."