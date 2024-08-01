https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/paris-olimpiyatlarinda-cinsiyet-krizi-busenaz-surmeneliye-rakip-olabilir-1086410217.html

Paris Olimpiyatları'nda 'cinsiyet' krizi: 'Busenaz Sürmeneli'ye rakip olabilir'

Paris Olimpiyatları'nda 'cinsiyet' krizi: 'Busenaz Sürmeneli'ye rakip olabilir'

Sputnik Türkiye

2023 yılında yüksek testosteron seviyesi sebebiyle nedeniyle Dünya Şampiyonası' ndan diskalifiye edilen Cezayirli boksör Khelif, Paris Olimpiyatları'nda... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T16:42+0300

2024-08-01T16:42+0300

2024-08-01T16:42+0300

dünya

2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

italya

giorgia meloni

cezayir

boksör

dünya boks birliği

umar kremlev

erkek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086411095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_998611f39a15df6b8e87f5c64d37ebf8.jpg

Cezayirli boksör Imane Khelif, 2024 Paris Olimpiyatları'nda tartışmalı bir galibiyetle çeyrek finale yükseldi. İtalyan rakibi Angela Carini'ye karşı verdiği mücadelede, İtalyan sporcunun ilk raundun 46. saniyesinde ringden çekilmesiyle zafer kazandı.'Başım dik bir şekilde ayrılıyorum'Cinsiyet uygunluğu tartışmalarının ortasında kalan Cezayirli bir boksöre karşı Paris Olimpiyatları'ndaki maçını terk eden İtalyan kadın boksör Carini, maçını neden bıraktığını açıkladı.66 kiloda dövüşen Cezayirli Imane Khelif ile dövüşmek üzere ringe çıkan İtalyan boksör Angela Carini, maçın 46. saniyesinde köşesine giderek maçtan çekildi. Khelif kutlama yaparken Carini gözyaşları içinde kaldı.İtalya basınına konuşan Carini, “Ringe dövüşmek için çıktım. Pes etmedim ancak bir yumruk çok acıttı ve ben de yeter dedim. Başım dik bir şekilde ayrılıyorum" cümlelerini kaydederek, "İlk dakikada dövüşecek gibi hissetmedim. Burnumda güçlü bir ağrı hissettim. Pes etmek benim kurallarımda yok ama tam da devam edemediğim için 'yeter' dedim ve dövüşü bitirdim" dedi.Khelif kadınlar 66 kilogram klasmanında bir sonraki tura geçti ancak bu galibiyet, muhtelif tartışmaları da beraberinde getirdi.'Bu eşit bir yarışma değildi'BM Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem, yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirerek, “Angela Carini haklı olarak içgüdülerini takip etti ve fiziksel güvenliğine öncelik verdi ancak o ve diğer kadın sporcular cinsiyetleri nedeniyle bu fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmamalıydı” dedi.Söz konusu tartışmaya İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de müdahil oldu.İtalya basınına açıklama yapan Meloni, şu cümleleri kaydetti:'XY kromozomlarına sahip oldukları kanıtlandı'Carini'nin rakibi Khelif, 2023 Dünya Şampiyonasında cinsiyet uygunluk testini geçemediği için gündem olmuştu. 2022'de gümüş madalya kazanan Khelif, Yeni Delhi'deki altın madalya maçından saatler önce Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) uygunluk kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.IBA Başkanı Umar Kremlev o dönem söz konusu bu kararı, “DNA testlerine dayanarak, meslektaşlarını kadın kılığına sokmaya çalışan bir dizi sporcuyu tespit ettik. Testlerin sonuçlarına göre XY kromozomlarına sahip oldukları kanıtlandı. Bu tür sporcular yarışma dışı bırakıldı” cümlelerini kaydetmişti.'Ben altın için buradayım, herkesle dövüşürüm'Uluslararası Olimpiyat Komitesi Khelif'in yarışmasına izin verirken Cezayir Olimpiyat Komitesi de (COA) müsabaka öncesinde eleştirilere yanıt vererek, “COA, değerli sporcumuz Imane Khelif'in bazı yabancı medya kuruluşları tarafından asılsız propagandalarla etik dışı bir şekilde hedef alınmasını ve kötü gösterilmesini şiddetle kınamaktadır. Kişiliğine ve onuruna yönelik bu tür saldırılar, özellikle de Olimpiyatlarda kariyerinin zirvesine çıkmaya hazırlanırken, son derece haksızdır. COA şampiyonumuzu korumak için gerekli tüm tedbirleri almıştır" cümlelerini kaydetmişti.50 maçlık kariyerinde dokuz kez yenilen Khelif, maç sonu yaptığı açıklamada, "Ben altın için buradayım, herkesle dövüşürüm" dedi.Busenaz Sürmeneli ile karşılabilirÖte yandan, 66 kiloda yarışan, son Olimpiyatlarda 69 kiloda altın madalya alan boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin, Cezayirli boksör Imane Khelif ile karşı karşıya gelme ihtimali bulunduğu ifade edildi.Sürmeneli, çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşı karşıya gelecek.Elon Musk da tartışmaya müdahil olduSöz konusu hadiseye ilişkin sosyal medyada tartışmalar sürerken, bu tartışmalara Elon Musk da dahil oldu."Erkekler kadın sporlarına ait değil" cümlesini içeren bir mesajı alıntılayarak Musk, "Kesinlikle" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/busenaz-surmeneli-ceyrek-finalde-1086404821.html

italya

cezayir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, italya, giorgia meloni, cezayir, boksör, dünya boks birliği, umar kremlev, erkek, kadın, elon musk, busenaz sürmeneli