https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ticaret-bakani-bolat-ithalattaki-azalis-egilimleri-devam-edecek-1086391181.html

Ticaret Bakanı Bolat: İthalattaki azalış eğilimleri devam edecek

Ticaret Bakanı Bolat: İthalattaki azalış eğilimleri devam edecek

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ikinci altı aylık döneminde ihracattaki artış ile ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceğini, dış ticaret dengesinde... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T00:18+0300

2024-08-01T00:18+0300

2024-08-01T00:24+0300

dünya

ömer bolat

türkiye istatistik kurumu (tüik)

e-ticaret

ticaret bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077940254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_711b50562ad3bbec28d3567f4c67f800.jpg

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde üretilen haziran ayı dış ticaret verilerine göre, ihracatın bayram tatili ve negatif takvim etkisi nedeniyle yüzde 8,3 azalışla 19 milyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, "Yılın ilk yarısında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126,3 milyar dolar oldu. Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 258,8 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.Bolat, ithalatın ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azalarak 24,9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, son 32 ayın en düşük ithalat değeridir. ​​​​​​​Yılın ilk yarısında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 düşerek 168,9 milyar dolar olmuştur. Haziranda takvim etkisi nedeniyle dış ticaret açığı yüzde 10,8 artışla 5,9 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, son 5 ayın en düşük aylık dış ticaret açığı olmuştur. Haziranda yıllıklandırılmış ithalatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 düşüşle 346,4 milyar dolara geriledi. Böylelikle yılın ilk yarısında dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 42,6 milyar dolara geriledi. Yılın ilk yarısında ihracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 74,8'e yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.Bolat, TÜİK tarafından açıklanan turizm istatistiklerinde de güçlü performansın sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/turesten-restoranlara-yuzde-10-indirim-cagrisi-1085655005.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ömer bolat, türkiye istatistik kurumu (tüik), e-ticaret, ticaret bakanlığı