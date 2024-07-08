https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/turesten-restoranlara-yuzde-10-indirim-cagrisi-1085655005.html
TÜRES'ten restoranlara 'yüzde 10 indirim' çağrısı
TÜRES'ten restoranlara 'yüzde 10 indirim' çağrısı
Sputnik Türkiye
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T15:35+0300
2024-07-08T15:35+0300
2024-07-08T15:35+0300
tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)
ekonomi
turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi işletmeleri derneği (turyid)
restoran
indirim
indirim
ömer bolat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1d/1062829865_0:32:1200:707_1920x0_80_0_0_086bb9e1e61f4beeb8a54f219d404ad0.jpg
TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, TÜRES Genel Başkanı Bingöl, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Ziyarette yeme-içme sektöründeki fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, ziyaretin ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:Bingöl, yönetim kurulu ve TÜRES üyeleriyle bu kampanyaya geniş bir şekilde destek vereceklerini vurgulayarak, üyelerin kampanya çağrısına olumlu dönüş yapmaya başladığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/tures-genel-baskani-bingolden-bahsis-ve-servis-ucretlerine-iliskin-aciklama-1085356735.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1d/1062829865_108:0:1093:739_1920x0_80_0_0_1bb17ba62b89589845ca893797c1984d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi işletmeleri derneği (turyid), restoran, indirim, indirim, ömer bolat
tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi işletmeleri derneği (turyid), restoran, indirim, indirim, ömer bolat
TÜRES'ten restoranlara 'yüzde 10 indirim' çağrısı
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, TÜRES Genel Başkanı Bingöl, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Ziyarette yeme-içme sektöründeki fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, ziyaretin ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrıya TÜRES üyeleri ve sektörümüzün destek vermesi, sektörü tekrar hareketlendirecek ve vatandaşlara da olumlu yansıyacaktır."
Bingöl, yönetim kurulu ve TÜRES üyeleriyle bu kampanyaya geniş bir şekilde destek vereceklerini vurgulayarak, üyelerin kampanya çağrısına olumlu dönüş yapmaya başladığını bildirdi.