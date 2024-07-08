https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/turesten-restoranlara-yuzde-10-indirim-cagrisi-1085655005.html

TÜRES'ten restoranlara 'yüzde 10 indirim' çağrısı

TÜRES'ten restoranlara 'yüzde 10 indirim' çağrısı

Sputnik Türkiye

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T15:35+0300

2024-07-08T15:35+0300

2024-07-08T15:35+0300

tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)

ekonomi

turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi işletmeleri derneği (turyid)

restoran

indirim

indirim

ömer bolat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1d/1062829865_0:32:1200:707_1920x0_80_0_0_086bb9e1e61f4beeb8a54f219d404ad0.jpg

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, TÜRES Genel Başkanı Bingöl, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Ziyarette yeme-içme sektöründeki fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, ziyaretin ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:Bingöl, yönetim kurulu ve TÜRES üyeleriyle bu kampanyaya geniş bir şekilde destek vereceklerini vurgulayarak, üyelerin kampanya çağrısına olumlu dönüş yapmaya başladığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/tures-genel-baskani-bingolden-bahsis-ve-servis-ucretlerine-iliskin-aciklama-1085356735.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi işletmeleri derneği (turyid), restoran, indirim, indirim, ömer bolat