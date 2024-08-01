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Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası kesildi
Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası kesildi
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası uygulandı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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gaziantep
son kullanma tarihi
şahinbey
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Şahinbey Belediyesi'nin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri tarafından market ile süpermarketlerde ürünlerin saklama koşulları ve son kullanma tarihlerine yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere para cezası kesildi.Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 380 kilogram fındık kreması, 80 kilogram reçel, 10 kilogram kuruyemiş ve şekerleme, 12 litre sirke, 93,5 kilogram bozulmuş et, 31 kilogram menşei belirsiz bakliyat ürününe el konuldu.Ürünlerin imha edileceği belirtildi.Fırın ve unlu mamuller satışı yapılan iş yerlerinde ise hijyen, genel temizlik ve gramaj denetimleri gerçekleştirildi.
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gaziantep, son kullanma tarihi, şahinbey, denetim
gaziantep, son kullanma tarihi, şahinbey, denetim

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası kesildi

00:28 01.08.2024
© AA / Şahinbey BelediyesiGaziantep'in Şahinbey ilçesindeki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası uygulandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA / Şahinbey Belediyesi
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası uygulandı.
Şahinbey Belediyesi'nin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri tarafından market ile süpermarketlerde ürünlerin saklama koşulları ve son kullanma tarihlerine yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere para cezası kesildi.
Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 380 kilogram fındık kreması, 80 kilogram reçel, 10 kilogram kuruyemiş ve şekerleme, 12 litre sirke, 93,5 kilogram bozulmuş et, 31 kilogram menşei belirsiz bakliyat ürününe el konuldu.
Ürünlerin imha edileceği belirtildi.
Fırın ve unlu mamuller satışı yapılan iş yerlerinde ise hijyen, genel temizlik ve gramaj denetimleri gerçekleştirildi.
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