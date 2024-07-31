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AK Partili Yalçın'dan Mansur Yavaş'a tepki
AK Partili Yalçın'dan Mansur Yavaş'a tepki
Sputnik Türkiye
ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın, Mansur Yavaş'a tepki gösterek "Tüm bu gerçekler ortadayken, sırf 'Biz geçmiş yönetimden yüksek borçla devraldık... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T19:57+0300
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türkiye
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nihat yalçın
sosyal güvenlik kurumu
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu bulunduğu açıklanan belediyeler arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "en borçlu belediye" olarak "Türkiye birincisi" olduğunu söyledi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevi devraldığında 225 milyon lira olan SGK prim borcunun 5 yılda 25,5 kat artarak 5.7 milyar liraya çıktığını belirten Yalçın, resmi olarak açıklanan bu rakamlara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de bir itirazının bulunmadığını ifade etti.'Yavaş'ın iki gün önce gerçekleştirdiği basın toplantısında doğruları manipüle ettiğini, rakamları çarpıttığını ve kamuoyunu yalan bilgilerle yönlendirdiğini' ileri süren Yalçın, Yavaş'ın "Kredi çekmek istedik mecliste izin vermediler" sözleriyle kamuoyunda "mağdur" algısı oluşturmaya çalıştığını söyledi.Yalçın, "Geçtiğimiz 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Sayın Yavaş yönetimine 12 defada toplamda 31 milyar 791 milyon liralık borçlanma yetkisi verilmiştir. Sadece bununla da kalmayıp onlarca taşınmaz satış yetkisi, AK Parti'li üyelerin çoğunlukta olduğu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, Mansur Yavaş yönetimine verilmiş ve Sayın Yavaş, geçtiğimiz 5 yılda 20 milyar liralık taşınmaz satışı gerçekleştirmiştir. 52 milyar liralık ek kaynak kullanma yetkisi verilmiştir" ifadelerini kullandı.'Hangi rakam doğru sayın Yavaş?'Göreve geldiği dönemde belediyeyi yaklaşık 9.5 milyar lira borçla devraldıklarını açıklayan Yavaş'ın, son olarak belediyeyi 14 milyar 879 milyon lira borçla aldığı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Yalçın, "Hangi rakam doğru sayın Yavaş? Doğrular ortaya çıkmaz sandınız ancak kendi raporlarınızla kendi yalanlarınız ortaya çıktı. Bu, aradaki 5,5 milyar liralık fark nereden geliyor? Tüm bu gerçekler ortadayken, sırf 'Biz geçmiş yönetimden yüksek borçla devraldık. Geçtiğimiz 5 yılda geçmiş yönetimin borçlarını ödedik.' diyebilmek için rakamlarla oynayarak, rakamları çarpıtarak, milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeye utanmıyor musunuz?" şeklinde konuştu.'Dolar bazında 1.08'e denk geliyor'Yavaş görevi devraldığında suyun metreküp fiyatının dolar bazında 0.79, TL bazında ise 5 lira olduğuna dikkati çeken Yalçın, Ankara'da şu anda suyun ortalama satış fiyatının 35 lira 21 kuruş olduğunu, bunun da dolar bazında 1.08'e denk geldiğini anlattı.ABB Başkanı Yavaş'ın "ASKİ'yi iflas ettirmek istediler. Belediye Meclisinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim kararı aldılar. BELKA AŞ'nin sigorta primleri bu nedenle ödenememiştir" yönündeki açıklamasında indirim kararı kısmının doğru olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:Yalçın, EGO bilet ve otobüs yakıtları konusunda da Yavaş'ın verdiği bilgilerin doğru olmadığını belirterek, yakıt fiyatlarında yüzde 666, bilet fiyatlarında ise yüzde 840 artış yaşandığını, yakıt maliyetinden kaynaklı EGO'nun bir zararının bulunmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/chp-sozcusu-yucelden-sgk-borclarina-iliskin-belediyelerimizin-hizmet-vermesini-engelleyecekler-1086320422.html
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abb, mansur yavaş, nihat yalçın, sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, borç
abb, mansur yavaş, nihat yalçın, sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, borç

AK Partili Yalçın'dan Mansur Yavaş'a tepki

19:57 31.07.2024 (güncellendi: 20:07 31.07.2024)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanAnkara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Mehmet Ali Özcan
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ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın, Mansur Yavaş'a tepki gösterek "Tüm bu gerçekler ortadayken, sırf 'Biz geçmiş yönetimden yüksek borçla devraldık, geçtiğimiz 5 yılda geçmiş yönetimin borçlarını ödedik' diyebilmek için rakamlarla oynayarak, rakamları çarpıtarak, milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeye utanmıyor musunuz?" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu bulunduğu açıklanan belediyeler arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "en borçlu belediye" olarak "Türkiye birincisi" olduğunu söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevi devraldığında 225 milyon lira olan SGK prim borcunun 5 yılda 25,5 kat artarak 5.7 milyar liraya çıktığını belirten Yalçın, resmi olarak açıklanan bu rakamlara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de bir itirazının bulunmadığını ifade etti.
'Yavaş'ın iki gün önce gerçekleştirdiği basın toplantısında doğruları manipüle ettiğini, rakamları çarpıttığını ve kamuoyunu yalan bilgilerle yönlendirdiğini' ileri süren Yalçın, Yavaş'ın "Kredi çekmek istedik mecliste izin vermediler" sözleriyle kamuoyunda "mağdur" algısı oluşturmaya çalıştığını söyledi.
Yalçın, "Geçtiğimiz 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Sayın Yavaş yönetimine 12 defada toplamda 31 milyar 791 milyon liralık borçlanma yetkisi verilmiştir. Sadece bununla da kalmayıp onlarca taşınmaz satış yetkisi, AK Parti'li üyelerin çoğunlukta olduğu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, Mansur Yavaş yönetimine verilmiş ve Sayın Yavaş, geçtiğimiz 5 yılda 20 milyar liralık taşınmaz satışı gerçekleştirmiştir. 52 milyar liralık ek kaynak kullanma yetkisi verilmiştir" ifadelerini kullandı.

'Hangi rakam doğru sayın Yavaş?'

Göreve geldiği dönemde belediyeyi yaklaşık 9.5 milyar lira borçla devraldıklarını açıklayan Yavaş'ın, son olarak belediyeyi 14 milyar 879 milyon lira borçla aldığı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Yalçın, "Hangi rakam doğru sayın Yavaş? Doğrular ortaya çıkmaz sandınız ancak kendi raporlarınızla kendi yalanlarınız ortaya çıktı. Bu, aradaki 5,5 milyar liralık fark nereden geliyor? Tüm bu gerçekler ortadayken, sırf 'Biz geçmiş yönetimden yüksek borçla devraldık. Geçtiğimiz 5 yılda geçmiş yönetimin borçlarını ödedik.' diyebilmek için rakamlarla oynayarak, rakamları çarpıtarak, milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeye utanmıyor musunuz?" şeklinde konuştu.

'Dolar bazında 1.08'e denk geliyor'

Yavaş görevi devraldığında suyun metreküp fiyatının dolar bazında 0.79, TL bazında ise 5 lira olduğuna dikkati çeken Yalçın, Ankara'da şu anda suyun ortalama satış fiyatının 35 lira 21 kuruş olduğunu, bunun da dolar bazında 1.08'e denk geldiğini anlattı.
ABB Başkanı Yavaş'ın "ASKİ'yi iflas ettirmek istediler. Belediye Meclisinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim kararı aldılar. BELKA AŞ'nin sigorta primleri bu nedenle ödenememiştir" yönündeki açıklamasında indirim kararı kısmının doğru olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:
"Mansur Yavaş, seçim dönemindeki söylemlerini, sözlerini, vaatlerini unutmuş olacak ki Belediye Meclisi tarafından alınan yüzde 50 indirim kararını veto etmiş, arkasından konuyu yargıya taşımış, yargı kararı neticesinde yüzde 50 indirim kararı bir gün bile uygulanmadan iptal edilmiştir. Bir gün bile indirim kararı uygulanmadığı halde sanki bu indirim kararı uygulanmış da ondan dolayı BELKA şirketinin sigorta prim borçları ödenememiş gibi milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeye utanmıyor musunuz Sayın Yavaş?"
Yalçın, EGO bilet ve otobüs yakıtları konusunda da Yavaş'ın verdiği bilgilerin doğru olmadığını belirterek, yakıt fiyatlarında yüzde 666, bilet fiyatlarında ise yüzde 840 artış yaşandığını, yakıt maliyetinden kaynaklı EGO'nun bir zararının bulunmadığını söyledi.
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