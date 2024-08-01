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Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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busenaz sürmeneli, son dakika
busenaz sürmeneli, son dakika

Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde

13:14 01.08.2024 (güncellendi: 13:16 01.08.2024)
© AABusenaz Sürmeneli
Busenaz Sürmeneli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
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