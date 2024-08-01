https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/busenaz-surmeneli-ceyrek-finalde-1086404821.html
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T13:14+0300
2024-08-01T13:14+0300
2024-08-01T13:16+0300
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busenaz sürmeneli, son dakika
busenaz sürmeneli, son dakika
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
13:14 01.08.2024 (güncellendi: 13:16 01.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.