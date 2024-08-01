https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/paris-2024un-sosyal-medyada-en-cok-konusulan-sporcusu-yusuf-dikec-turkiyeye-dondu--1086418420.html

Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan sporcusu Yusuf Dikeç Türkiye'ye döndü

Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan sporcusu Yusuf Dikeç Türkiye'ye döndü

Sputnik Türkiye

Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T19:48+0300

2024-08-01T19:48+0300

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yusuf dikeç

spor

olimpiyatlar

olimpiyat oyunları

atıcılık

sosyal medya

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç Türkiye'ye indiğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Dikeç, 24 yıllık çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Ülkemize, Cumhuriyet tarihinin atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla olimpiyatlara gittik. Eli boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Çok iyi hazırlandık. Şubatta Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da düzenlenen yarışmada yine birinci olmuştuk. Burada şans yanımızda değildi. Rekor atarak finale çıkmamız iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Tüm bu şanssızlıklara rağmen ülkemize yine de gümüş madalya kazandırdık" diye konuştu.'İki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum'Yarışlarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizatları kullanmayan atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç, şu ifadeleri kullandı:Olimpiyatlara 5. kez katıldığını ve 24 yıldır Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını aktaran milli atıcı Dikeç, "Bir sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları. Paris'te basın açıklamasında da söyledim. Birinci olan arkadaş Damir'e 'Altını sana emanet veriyoruz, 2028'de geri alacağız' dedim. Güldü. 2028'de altın madalyayı alacağız ve sonra Allah nasip ederse bırakma zamanı geldi diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/milli-boksor-hatice-akbas-yari-finale-yukseldi-1086417352.html

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