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Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan sporcusu Yusuf Dikeç Türkiye'ye döndü
Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan sporcusu Yusuf Dikeç Türkiye'ye döndü
Sputnik Türkiye
Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T19:48+0300
2024-08-01T19:57+0300
yusuf dikeç
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atıcılık
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç Türkiye'ye indiğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Dikeç, 24 yıllık çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Ülkemize, Cumhuriyet tarihinin atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla olimpiyatlara gittik. Eli boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Çok iyi hazırlandık. Şubatta Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da düzenlenen yarışmada yine birinci olmuştuk. Burada şans yanımızda değildi. Rekor atarak finale çıkmamız iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Tüm bu şanssızlıklara rağmen ülkemize yine de gümüş madalya kazandırdık" diye konuştu.'İki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum'Yarışlarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizatları kullanmayan atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç, şu ifadeleri kullandı:Olimpiyatlara 5. kez katıldığını ve 24 yıldır Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını aktaran milli atıcı Dikeç, "Bir sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları. Paris'te basın açıklamasında da söyledim. Birinci olan arkadaş Damir'e 'Altını sana emanet veriyoruz, 2028'de geri alacağız' dedim. Güldü. 2028'de altın madalyayı alacağız ve sonra Allah nasip ederse bırakma zamanı geldi diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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yusuf dikeç kimdir, yusuf dikeç atış, yusuf dikeç nereli
yusuf dikeç kimdir, yusuf dikeç atış, yusuf dikeç nereli

Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan sporcusu Yusuf Dikeç Türkiye'ye döndü

19:48 01.08.2024 (güncellendi: 19:57 01.08.2024)
© AA / Adem KutucuYusuf Dikeç
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA / Adem Kutucu
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Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç Türkiye'ye döndü.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç Türkiye'ye indiğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Dikeç, 24 yıllık çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Ülkemize, Cumhuriyet tarihinin atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla olimpiyatlara gittik. Eli boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Çok iyi hazırlandık. Şubatta Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da düzenlenen yarışmada yine birinci olmuştuk. Burada şans yanımızda değildi. Rekor atarak finale çıkmamız iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Tüm bu şanssızlıklara rağmen ülkemize yine de gümüş madalya kazandırdık" diye konuştu.

'İki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum'

Yarışlarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizatları kullanmayan atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç, şu ifadeleri kullandı:
"Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Yüreğimiz patlayacak gibi oluyor. Bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. İki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. İnsanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekiyor. Ben bu inançtayım. Dünya basınının konuşması bizi de mutlu ve motive ediyor. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Şaşırdım. Bu sene kotayı biraz geç almıştım. 2024'te ilk 5 veya 7'nin içindeydim. Kotadan sonra madalya aldık. Bu madalyayı 85 milyon adına, Türkiye adına aldık. Bu, bir ekip işi. Tiyatro gibi herkesin bir rolü var. Rolünü iyi oynadığın zaman sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Elimizden geleni yaptık ve ortaya bir başarı çıktı."
Olimpiyatlara 5. kez katıldığını ve 24 yıldır Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını aktaran milli atıcı Dikeç, "Bir sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları. Paris'te basın açıklamasında da söyledim. Birinci olan arkadaş Damir'e 'Altını sana emanet veriyoruz, 2028'de geri alacağız' dedim. Güldü. 2028'de altın madalyayı alacağız ve sonra Allah nasip ederse bırakma zamanı geldi diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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