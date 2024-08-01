https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/milli-boksor-hatice-akbas-yari-finale-yukseldi-1086417352.html

Milli boksör Hatice Akbaş yarı finale yükseldi

Milli boksör Hatice Akbaş yarı finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T19:00+0300

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spor

olimpiyat oyunları

olimpiyatlar

hatice akbaş

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Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Milli boksör Hatice Akbaş,Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

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olimpiyat oyunları, olimpiyatlar, hatice akbaş