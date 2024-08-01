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Milli boksör Hatice Akbaş yarı finale yükseldi
Milli boksör Hatice Akbaş yarı finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T19:00+0300
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spor
olimpiyat oyunları
olimpiyatlar
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Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Milli boksör Hatice Akbaş,Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.
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olimpiyat oyunları, olimpiyatlar, hatice akbaş
olimpiyat oyunları, olimpiyatlar, hatice akbaş

Milli boksör Hatice Akbaş yarı finale yükseldi

19:00 01.08.2024
© AAHatice Akbaş
Hatice Akbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Milli boksör Hatice Akbaş,Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.
Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.
Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.
Buse Naz Çakıroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
SPOR
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi
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