https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/buse-naz-cakiroglu-ceyrek-finale-yukseldi-1086412479.html

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T17:11+0300

2024-08-01T17:11+0300

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Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında, Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo son 16 turu yapıldı.Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/busenaz-surmeneli-ceyrek-finalde-1086404821.html

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