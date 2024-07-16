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Göç İdaresi Başkanlığı 'gerçeği yansıtmıyor' diyerek açıkladı: 'Türkiye'de 4.5 milyon yabancı var'
Göç İdaresi Başkanlığı 'gerçeği yansıtmıyor' diyerek açıkladı: 'Türkiye'de 4.5 milyon yabancı var'
Sputnik Türkiye
Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarına çıkan Türkiye'de bulunan yabancı sayısının gerçeği yansıtmadığını duyurarak doğru sayının 4 milyon 449 bin... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
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Göç İdaresi Başkanlığı, bazı internet sitelerinde yayımlanan bir röportajda Türkiye'de bulunan yabancı sayısının gerçeğinden çok daha fazla olarak lanse edildiğini, gerçek sayının ise 4 milyon 449 bin 333 olduğunu duyurdu.Konuya ilişkin açıklama yapan Göç İdaresi Başkanlığı şu ifadelere yer verdi:
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Göç İdaresi Başkanlığı 'gerçeği yansıtmıyor' diyerek açıkladı: 'Türkiye'de 4.5 milyon yabancı var'

13:21 16.07.2024 (güncellendi: 13:22 16.07.2024)
© AASuriyeli sığınmacı
Suriyeli sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
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Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarına çıkan Türkiye'de bulunan yabancı sayısının gerçeği yansıtmadığını duyurarak doğru sayının 4 milyon 449 bin 333 olduğunu duyurdu.
Göç İdaresi Başkanlığı, bazı internet sitelerinde yayımlanan bir röportajda Türkiye'de bulunan yabancı sayısının gerçeğinden çok daha fazla olarak lanse edildiğini, gerçek sayının ise 4 milyon 449 bin 333 olduğunu duyurdu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Göç İdaresi Başkanlığı şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısı, Başkanlığımız internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşılmakta ve bu sayılar her hafta düzenli olarak güncellenmektedir. Ülkemizde bugün itibarıyla; 3 milyon 109 bin 867'si geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 228 bin 290'ı uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar, 1 milyon 111 bin 176'sı ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 449 bin 333 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır.

Diğer taraftan düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon ve denetimler, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla yürütülmektedir. Tüm büyükşehirlerimiz dahil olmak üzere toplam 63 ilimizde Mobil Göç Noktası araçlarımız aracılığıyla kolluk birimlerimizle koordineli olarak denetim ve uygulamalar yapılmakta, tespit edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri hemen başlatılmaktadır. Düzensiz göçmen yakalama ve sınır dışı işlemleri dahil tüm bu işlemlere ilişkin veriler, resmi olarak kayıt altına alınmakta ve kamuoyuna duyurulmaktadır.”

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