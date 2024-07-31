https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/rusya-kievin-saheldeki-teroristlerle-isbirligi-yapmasi-sasirtici-degil-1086364484.html

Rusya: Kiev’in Sahel’deki teröristlerle işbirliği yapması şaşırtıcı değil

Rusya: Kiev’in Sahel’deki teröristlerle işbirliği yapması şaşırtıcı değil

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in Sahel'deki teröristlerle işbirliği yapmasının şaşırtıcı olmadığını, Moskova’nın dünya kamuoyunun dikkatini... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T10:42+0300

2024-07-31T10:42+0300

2024-07-31T10:36+0300

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Kiev rejiminin defalarca terör yöntemlerine başvurduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in ‘barbarca eylemlerini’ düzenli olarak uluslararası platformlarda gündeme getirdiklerini anımsattı.Kiev’in sürekli Rusya'da yerleşim bölgelerini ve sivil tesisleri vurduğunu, sabotaj ve siyasi suikastlar düzenlediğini ve kendi halkını ‘canlı kalkan’ olarak kullandığını anlatan Rus diplomat, “Kiev rejiminin gerçek terörist niteliğinin uluslararası toplum nezdinde giderek daha belirgin hale geleceğinden eminiz” diye ekledi.Daha önce Vagner Grubu, 22-27 Temmuz döneminde Mali’deki militanlarla yaşadığı şiddetli çatışmalarda çok sayıda savaşçısını kaybettiğini duyurmuştu. Mali Genelkurmay Başkanlığı, terörist gruplarla yaşanan çatışmalarda çok sayıda Mali askerinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.Senegalli gazete Senenews dün, Mali ve Moritanya yönetiminin, Ukraynalı uzmanların teröristleri eğittiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattığını yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/rusyada-nukleer-silah-tatbikatinin-ucuncu-asamasi-basladi-1086363751.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, mali, terör, terör eylemi, vagner özel askeri şirketi