https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/rusyada-nukleer-silah-tatbikatinin-ucuncu-asamasi-basladi-1086363751.html

Rusya’da nükleer silah tatbikatının üçüncü aşaması başladı

Rusya’da nükleer silah tatbikatının üçüncü aşaması başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının üçüncü aşamasına geçildiğini duyurdu. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T09:59+0300

2024-07-31T09:59+0300

2024-07-31T09:54+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının üçüncü aşamasının başladığı belirtilerek, “Tatbikat sırasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri birimlerinin stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına hazır olma durumuyla ilgili konular üzerinde çalışılacak” ifadesi kullanıldı.Bu aşamada, manevralara katılan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri askerlerinin, uçak silahlarını özel savaş başlıklarıyla donatma ve belirlenen devriye bölgelerine uçuş pratiğini yapacağı bildirildi.Güney ve Merkez askeri bölgeleri personelinin de İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi için eğitim amaçlı özel mühimmat alımı, taşıyıcı roketleri bu mühimmatla donatımı ve elektronik fırlatma gerçekleştirmek üzere belirlenen mevzilere gizli nakil görevlerini yerine getireceği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, “Tatbikatın bu aşaması, Rusya’nın stratejik olmayan nükleer silah kuvvetlerinin askeri personel ve teçhizatının savaş görevini yerine getirmeye hazır olma durumunu sağlamayı amaçlıyor” diye kaydetti.Tatbikatın ilk aşaması mayıs, ikinci aşaması haziran ayında gerçekleştirilmişti. Manevralar sırasında Güney ve Leningrad askeri bölgelerinin yanı sıra, Hava-Uzay Kuvvetleri ve Donanma birimlerinin stratejik olmayan nükleer silahı savaş koşullarında kullanmaya hazır olma durumu üzerinde çalışılmıştı.

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