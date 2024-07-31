https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-baris-icin-siyasi-iradesi-yok-1086376708.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev'in barış için siyasi iradesi yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev'in barış için siyasi iradesi yok

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Direktör Yardımcısı Andrey Nastasin, son günlerde Rusya ile barış görüşmelerini gündeme getiren... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T15:06+0300

2024-07-31T15:06+0300

2024-07-31T15:13+0300

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Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilerle düzenlenen brifingde, Ukrayna’nın müzakerelere hazır olup olmadığı konusunda yöneltilen soruları yanıtlayan Nastasin, Rus tarafının ne Kiev'de ne de Batı'da barış için siyasi irade olmadığını ifade ettiğini söyledi.Kiev ve Batı’nın halen savaş terimleriyle düşünmeye devam ettiğinin altını çizen Nastasin, “Ukrayna'nın müzakerelere hazır olup olmadığına gelince: ne Kiev'de ne de Batı'da barış için siyasi irade olmadığını görüyoruz, Ukrayna'nın yenilgisinden panik içinde korkuyorlar, çünkü bu kurallara dayalı dünya düzeninin sonu anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.Görev süresi bu mayıs ayında sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ile müzakerelere kendi koyduğu yasağı hatırlatan Nastasin, “Kiev rejimi ve Batılı efendileri üçüncü ülkelerin yapıcı barış girişimlerini başından beri reddediyor” değerlendirmesinde bulundu.Yakın zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın gönderdiği 'müzakerelere hazırız' mesajı, Kiev'den somut adım gelmemesi nedeniyle Rusya'da temkinli bir şekilde ele alınırken, bu sinyalleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Kiev'in müzakerelere hazır olduğuna dair Ukrayna'dan gelen sinyallerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmediğini ve bu konuda hiçbir somut adım bulunmadığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev ise, Moskova ile müzakere ihtimalinden bahseden Kiev rejimi ve Batı'nın nefes almak için taktiksel bir manevraya ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.Rusya'nın askeri operasyonda gün geçtikçe daha avantajlı konuma ulaştığının altını çizen Patruşev, aslında Kiev’in müzakereler için somut bir çaba sarf etmediğine dikkat çekerken, “Zelenskiy'in hala meşru bir devlet başkanıyken imzaladığı ve Rusya ile müzakere etmesini yasaklayan bir kararnamesi var” diye hatırlattı.“Askeri operasyonu sürdürürken şu anda büyük bir avantajımız var” diyen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı, Batı ve Kiev yetkililerininin Ukrayna’nın askeri güçlerini yeniden kurmakla ilgilendiğini, bu yüzden de bir molaya ihtiyaçları olduğunu söylerken, “Dolayısıyla tüm bu açıklamalar tam olarak taktiksel bir mola niteliği taşıyor” diye ekledi.Patruşev, Kiev’den olası müzakerelerle ilgili gelen tüm açıklamalara rağmen, barış görüşmelerine başlatmak ve yürütmek için herhangi bir eylemde bulunmadıklarını da ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/abdden-ukraynaya-200-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardim-1086314338.html

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