https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/abdden-ukraynaya-200-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardim-1086314338.html

ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, Ukrayna'ya füzesavar, HIMARS çoklu roketatar ve topçu mühimmatını içeren 200 milyon dolarlık ek askeri yardım paketini duyurdu. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T19:31+0300

2024-07-29T19:31+0300

2024-07-29T19:54+0300

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ‘yaklaşık 200 milyon dolarlık’ bir sonraki yardım paketinin hava savunma önleyicileri, HIMARS mühimmatı, top mermileri ve havan mermileriyle birlikte Javelin ve diğer tanksavar sistemleri için mühimmatı içereceğini bildirdi.Kirby buna ek olarak Pentagon'un Ukrayna'ya “uzun vadede savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi” amaçlayan önemli bir güvenlik yardım paketi sağladığını iddia ederken, “Bu paket Ukrayna'nın hava savunmasını, uzun menzilli saldırı ve tanksavar silahlarını desteklemek ve daha önce ABD tarafından transfer edilen ekipmanı sürdürmek için fonlar içerecek” diye konuştu.Toplam yardımların boyutu 1.7 milyar dolara ulaşacakBahsi geçen 200 milyon dolarlık askeri yardımın, başkanlık yetkisi kapsamında yapılacağına değinen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kirby’nin ek yardım duyurusuna ek olarak yayınladığı mesajında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna destek fonundan Kiev'e 1.7 milyar dolar askeri yardımda bulunacağını bildirdi.Pentagon'dan yapılan açıklamada, “Pentagon, Ukrayna'nın savunma girişimlerini desteklemek için bu fondan yaklaşık 1.7 milyar dolar kullanarak önemli bir destek paketi açıklıyor” ifadelerine yer verildi.200 milyon dolarlık ilk paketin füzesavar, füze sistemleri, topçu mühimmatı ve kendi cephaneliklerinden sağlanacak tanksavar silahlarını içerdiğini vurgulayan ABD Savunma Bakanlığı, hava savunma teçhizatından oluşan 1.5 milyar dolarlık ikinci paketin ise Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) kapsamında sağlandığının altını çizdi.Pentagon’un, askeri yardımlarda bazı ekipman ve araçları doğrudan kendi stoklarından sağlamak yerine bütçe tahsisi için silah üreticileriyle sözleşme imzaladığı da kaydedildi.Yaknı zamanda konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'daki insanların ölmesinden üzüntü duyduğunu, ancak birliğin ülkeye silah sağlamaya devam edeceğini söylemişti.NATO Zirvesi’nin yapıldığı ABD'nin başkenti Washington’da katıldığı bir forumda konuşan Borrell, AB'nin Ukrayna'da insanların ölmesinden "üzüntü duyduğunu" belirtirken, buna rağmen Rusya'ya karşı koymak için çatışmaya askeri desteğin sürdürülmesi gerektiğine inandığını vurguladı.Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına çağrılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu vurgularken, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/kiev-subat-2022den-bu-yana-alinan-dis-yardim-miktarini-acikladi-1086204457.html

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