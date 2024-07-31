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Macron'un Batı Sahra sorununa yeni yaklaşımı içeride tepki topladı
Macron'un Batı Sahra sorununa yeni yaklaşımı içeride tepki topladı
Sputnik Türkiye
Afrika’da kaybettiği nüfuzunun ardından ulusal mecliste de güç kaybeden Macron, sömürü ve egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinde... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T15:50+0300
2024-07-31T15:52+0300
dünya
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batı sahra sorunu
emmanuel macron
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Sömürge refleksiyle hareket ederek Afrika ülkelerinde kendisinden başka bir aktörü kabullenemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Batı Sahra sorununda daha açık şekilde Fas yanlısı bir siyasi çizgi benimsemesi, Fas'ın komşusu ve Fransa'nın eski sömürgesi Cezayir ile ilişkilerde de yeni bir gerginliğe yol açarken, Fransız muhalifler hükümetin bu adımını uluslararası hukuka aykırı buldu.İhanet suçlamasıFransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Macron, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Sahra halkının hakları konusunda Fransa'nın tarihi ve dengeli tutumuna ihanet etti" ifadesini kullandı.Roussel, Batı Sahra sorununda Fas lehine yaklaşım değişikliğine giden Macron'u diplomatik kriz çıkarmakla suçlarken, Fransız Yeşiller Partisi (EELV) Başkanı Marine Tondelier de Batı Sahra meselesine yaklaşımı nedeniyle Macron'a sert çıktı.Tondelier, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Macron'un uluslararası fiyaskosu sürüyor. Yazın ortasında diplomatik kriz çıkardı" ifadelerini kullanarak, Fransa Cumhurbaşkanı'nı ülkenin "uluslararası hukuka ve halkların kendi geleceklerini tayin hakkına dayalı tarihi tutumuna" ihanet etmekle itham etti.Tondelier, Macron'u işaret ederek, ‘Ulusal Meclis'te çoğunluğu ve bir hükümeti olmayan tek adamın’ aldığı bu kararı tarihi bir hata olarak niteledi.Meclisin en büyük sol partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Hadrien Clouet ise paylaşımında "Macron, seçimleri kaybedince Batı Sahra'nın Faslaşmasını tanıyor. Paris Olimpiyatları'nda alınan bu hızlı ve uluslararası hukuka aykırı kararın tartışmasız bir hata olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Statükoculardan Macron'un Batı Sahra yaklaşımına destekMuhafazakar Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) Senato Başkanı Gerard Larcher, yaptığı açıklamada, Fransa'nın Batı Sahra sorunundaki yaklaşım değişikliğini kilit olarak niteledi.Larcher, Macron'un kararına destek vererek "Gerçekleri hesaba katma ve kısır bir belirsizlikten çıkma zamanıydı" dedi.Aşırı muhafazakar Ulusal Birlik Partisi (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen de X paylaşımından, Fransa'nın "Fas’ın ayrılmaz bir parçası olan Batı Sahra'nın güvenliği ve istikrarına onlarca yıldır gösterdiği bağlılığı tanımakta çok geç kaldığı" yorumunu yaptı.RN ile seçimlerde ittifak yapan ve Cumhuriyetçilerin eski lideri Eric Ciotti ise paylaşımında, "Fas'ın Batı Sahra üstündeki egemenliğinin tarihi savunucularından" biri olarak, Macron'un kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.Macron'un Batı Sahra yaklaşımı Cezayir ile ilişkileri gerdiMacron'un Batı Sahra sorununda Fas egemenliğinde bir çözüm planına destek verdiğini bildirmesi, Batı Sahra'da bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesine destek veren Cezayir ile ilişkilerde yeni bir gerginlik yarattı.Cezayir, Fransa'nın Batı Sahra'da Fas yayılmacılığını destekleyen bir siyasi çizgi benimseyerek uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini bildirdi.Cezayir Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni ve eski sömürgeci güçler olarak nitelenen Fas ve Fransa'nın yakınlaşmasına tepki gösterildi.Açıklamada, "Fransa'nın desteğiyle Fas hangi zorluğu dayatmaya çalışırsa çalışsın, Sahra halkının inatla kendi haklarını savunmayı sürdüreceği" vurgulandı.Cezayir Paris Büyükelçisini geri çekmiştiCezayir dün Paris Büyükelçisi Said Musa'yı geri çekme kararı aldığını duyurmuştu.Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris Büyükelçisini geri çekme kararının, Fransa hükümetinin tartışmalı Batı Sahra'yla ilgili tek çözüm olarak Fas egemenliğindeki özerklik planını tanıma adımına karşı alındığı bildirilmişti.Açıklamada, böylece Cezayir'in Paris ile diplomatik ilişkileri maslahatgüzar düzeyinde yürüteceği belirtilmişti.Macron, Batı Sahra'da Fas egemenliğinde bir çözüme destek veriyorMacron, tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Kral 6. Muhammed'e yazdığı mektupta Fransa'nın, Fas egemenliği altındaki özerklik planını, Batı Sahra sorununun çözümü için uygun çerçeve olarak gördüğünü belirtmişti.Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olarak Fransa'nın bu adımının, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini destekleyen son derece önemli bir gelişme olarak nitelemişti.Batı Sahra'nın bugününün ve geleceğinin Fas'ın egemenliğine bağlı olduğuna vurgu yapan Macron, Fransa'nın ulusal ve uluslararası düzeyde bu tutumla uyumlu hareket etme niyetinde olduğunu kaydetmişti.Batı Sahra sorunuFas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.Batı Sahra’da etnik çoğunluğu Berberiler oluştururken, bu halka Türkçe'de ‘çölde yaşayan kişi’ anlamına gelen Sahraviler de dendiği kaydediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/cezayir-paris-buyukelcisini-derhal-geri-cekme-karari-aldi-1086347324.html
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afrika, kuzey afrika, fas, cezayir, batı sahra, batı sahra sorunu, emmanuel macron, fransa, diplomatik kriz
afrika, kuzey afrika, fas, cezayir, batı sahra, batı sahra sorunu, emmanuel macron, fransa, diplomatik kriz

Macron'un Batı Sahra sorununa yeni yaklaşımı içeride tepki topladı

15:50 31.07.2024 (güncellendi: 15:52 31.07.2024)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Afrika’da kaybettiği nüfuzunun ardından ulusal mecliste de güç kaybeden Macron, sömürü ve egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinde, Rabat'ın egemenliği altında özerklik temelli çözüm planına destek verdiğini açıklamasının ardından, Fransa'yı ‘denge’ politikasından uzaklaştırdığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
Sömürge refleksiyle hareket ederek Afrika ülkelerinde kendisinden başka bir aktörü kabullenemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Batı Sahra sorununda daha açık şekilde Fas yanlısı bir siyasi çizgi benimsemesi, Fas'ın komşusu ve Fransa'nın eski sömürgesi Cezayir ile ilişkilerde de yeni bir gerginliğe yol açarken, Fransız muhalifler hükümetin bu adımını uluslararası hukuka aykırı buldu.

İhanet suçlaması

Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Macron, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Sahra halkının hakları konusunda Fransa'nın tarihi ve dengeli tutumuna ihanet etti" ifadesini kullandı.
Roussel, Batı Sahra sorununda Fas lehine yaklaşım değişikliğine giden Macron'u diplomatik kriz çıkarmakla suçlarken, Fransız Yeşiller Partisi (EELV) Başkanı Marine Tondelier de Batı Sahra meselesine yaklaşımı nedeniyle Macron'a sert çıktı.
Tondelier, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Macron'un uluslararası fiyaskosu sürüyor. Yazın ortasında diplomatik kriz çıkardı" ifadelerini kullanarak, Fransa Cumhurbaşkanı'nı ülkenin "uluslararası hukuka ve halkların kendi geleceklerini tayin hakkına dayalı tarihi tutumuna" ihanet etmekle itham etti.
Tondelier, Macron'u işaret ederek, ‘Ulusal Meclis'te çoğunluğu ve bir hükümeti olmayan tek adamın’ aldığı bu kararı tarihi bir hata olarak niteledi.
Meclisin en büyük sol partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Hadrien Clouet ise paylaşımında "Macron, seçimleri kaybedince Batı Sahra'nın Faslaşmasını tanıyor. Paris Olimpiyatları'nda alınan bu hızlı ve uluslararası hukuka aykırı kararın tartışmasız bir hata olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Statükoculardan Macron'un Batı Sahra yaklaşımına destek

Muhafazakar Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) Senato Başkanı Gerard Larcher, yaptığı açıklamada, Fransa'nın Batı Sahra sorunundaki yaklaşım değişikliğini kilit olarak niteledi.
Larcher, Macron'un kararına destek vererek "Gerçekleri hesaba katma ve kısır bir belirsizlikten çıkma zamanıydı" dedi.
Aşırı muhafazakar Ulusal Birlik Partisi (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen de X paylaşımından, Fransa'nın "Fas’ın ayrılmaz bir parçası olan Batı Sahra'nın güvenliği ve istikrarına onlarca yıldır gösterdiği bağlılığı tanımakta çok geç kaldığı" yorumunu yaptı.
RN ile seçimlerde ittifak yapan ve Cumhuriyetçilerin eski lideri Eric Ciotti ise paylaşımında, "Fas'ın Batı Sahra üstündeki egemenliğinin tarihi savunucularından" biri olarak, Macron'un kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Macron'un Batı Sahra yaklaşımı Cezayir ile ilişkileri gerdi

Macron'un Batı Sahra sorununda Fas egemenliğinde bir çözüm planına destek verdiğini bildirmesi, Batı Sahra'da bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesine destek veren Cezayir ile ilişkilerde yeni bir gerginlik yarattı.
Cezayir, Fransa'nın Batı Sahra'da Fas yayılmacılığını destekleyen bir siyasi çizgi benimseyerek uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini bildirdi.
Cezayir Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni ve eski sömürgeci güçler olarak nitelenen Fas ve Fransa'nın yakınlaşmasına tepki gösterildi.
Açıklamada, "Fransa'nın desteğiyle Fas hangi zorluğu dayatmaya çalışırsa çalışsın, Sahra halkının inatla kendi haklarını savunmayı sürdüreceği" vurgulandı.

Cezayir Paris Büyükelçisini geri çekmişti

Cezayir dün Paris Büyükelçisi Said Musa'yı geri çekme kararı aldığını duyurmuştu.
Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris Büyükelçisini geri çekme kararının, Fransa hükümetinin tartışmalı Batı Sahra'yla ilgili tek çözüm olarak Fas egemenliğindeki özerklik planını tanıma adımına karşı alındığı bildirilmişti.
Açıklamada, böylece Cezayir'in Paris ile diplomatik ilişkileri maslahatgüzar düzeyinde yürüteceği belirtilmişti.

Macron, Batı Sahra'da Fas egemenliğinde bir çözüme destek veriyor

Macron, tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Kral 6. Muhammed'e yazdığı mektupta Fransa'nın, Fas egemenliği altındaki özerklik planını, Batı Sahra sorununun çözümü için uygun çerçeve olarak gördüğünü belirtmişti.
Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olarak Fransa'nın bu adımının, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini destekleyen son derece önemli bir gelişme olarak nitelemişti.
Batı Sahra'nın bugününün ve geleceğinin Fas'ın egemenliğine bağlı olduğuna vurgu yapan Macron, Fransa'nın ulusal ve uluslararası düzeyde bu tutumla uyumlu hareket etme niyetinde olduğunu kaydetmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
Batı Sahra’da etnik çoğunluğu Berberiler oluştururken, bu halka Türkçe'de ‘çölde yaşayan kişi’ anlamına gelen Sahraviler de dendiği kaydediliyor.
Cezayir ve Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
DÜNYA
Cezayir, Paris Büyükelçisini 'derhal geri çekme’ kararı aldı
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