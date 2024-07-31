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Kolombiya, ABD'den Venezüella'ya uyguladığı ablukayı askıya almasını istedi
Kolombiya, ABD'den Venezüella'ya uyguladığı ablukayı askıya almasını istedi
Sputnik Türkiye
Kıtadaki en önemli yakın Venezüella ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri yeniden kurarak göreve gelen Kolombiya’nın Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'den... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T17:32+0300
2024-07-31T17:34+0300
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Nicolas Maduro’nun zaferiyle tamamlanan devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarından endişe duyduğunu açıklayan ABD’ye seslenen Petro, Venezüella'ya karşı uygulanan ablukanın askıya alınması gerektiğini belirtirken, bunun ABD'ye göçmen akışını da azaltacağını ekledi.Kolombiya lideri, “ABD hükümetinden ablukayı ve Venezüella vatandaşlarına karşı alınan tek taraflı kararları askıya almasını istiyorum. Abluka, sadece daha fazla açlık ve şiddet getiren, aynı zamanda insanların kitlesel göçünü kışkırtan insanlık dışı bir önlemdir. Ablukalar kaldırılırsa Latin Amerika'dan ABD'ye göç önemli ölçüde azalacaktır. Özgür insanlar nasıl karar vereceklerini bilir” ifadelerini kullandı.Göreve gelmesiyle birlikte komşusu Venezüella ile ilişkileri düzelten Petro, “Kolombiya ve Venezüella’nın ayrı olması doğal değil, tarihe de aykırı. Bu bir kez yaşandı ama tekrar etmemeli çünkü biz aynı halkız" demişti.Venezüella-Kolombiya ilişkileriBirbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip olan Venezüella ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış, Maduro da, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip eski devlet başkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezüella'da kendini ‘meşru devlet başkanı’ ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Devlet Başkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri ise komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.Petro ile Maduro, geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.Komşu ülkeler Kolombiya ile Venezüella'yı birbirine bağlayan Atanasio Girardot Uluslararası Köprüsü diğer bilinen ismiyle Tienditas Köprüsü 2 Ocak'ta törenle hizmete açılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/maduro-duyurdu-venezuella-ve-abd-arasinda-muzakere-sureci-basliyor-1085427581.html
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güney amerika, kolombiya, gustavo petro, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, abd, abd - venezüella ilişkileri, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd'den venezüela'ya yaptırım
güney amerika, kolombiya, gustavo petro, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, abd, abd - venezüella ilişkileri, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd'den venezüela'ya yaptırım

Kolombiya, ABD'den Venezüella'ya uyguladığı ablukayı askıya almasını istedi

17:32 31.07.2024 (güncellendi: 17:34 31.07.2024)
© AFP 2023 / PEDRO RANCES MATTEYKolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve Venezüella lideri Nicolas Maduro
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve Venezüella lideri Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / PEDRO RANCES MATTEY
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Kıtadaki en önemli yakın Venezüella ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri yeniden kurarak göreve gelen Kolombiya’nın Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'den bu ülkeye yönelik ablukayı askıya almasını istedi.
Nicolas Maduro’nun zaferiyle tamamlanan devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarından endişe duyduğunu açıklayan ABD’ye seslenen Petro, Venezüella'ya karşı uygulanan ablukanın askıya alınması gerektiğini belirtirken, bunun ABD'ye göçmen akışını da azaltacağını ekledi.
Kolombiya lideri, “ABD hükümetinden ablukayı ve Venezüella vatandaşlarına karşı alınan tek taraflı kararları askıya almasını istiyorum. Abluka, sadece daha fazla açlık ve şiddet getiren, aynı zamanda insanların kitlesel göçünü kışkırtan insanlık dışı bir önlemdir. Ablukalar kaldırılırsa Latin Amerika'dan ABD'ye göç önemli ölçüde azalacaktır. Özgür insanlar nasıl karar vereceklerini bilir” ifadelerini kullandı.
Göreve gelmesiyle birlikte komşusu Venezüella ile ilişkileri düzelten Petro, “Kolombiya ve Venezüella’nın ayrı olması doğal değil, tarihe de aykırı. Bu bir kez yaşandı ama tekrar etmemeli çünkü biz aynı halkız" demişti.

Venezüella-Kolombiya ilişkileri

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip olan Venezüella ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış, Maduro da, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.
O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip eski devlet başkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezüella'da kendini ‘meşru devlet başkanı’ ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.
Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Devlet Başkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri ise komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.
Petro ile Maduro, geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.
Komşu ülkeler Kolombiya ile Venezüella'yı birbirine bağlayan Atanasio Girardot Uluslararası Köprüsü diğer bilinen ismiyle Tienditas Köprüsü 2 Ocak'ta törenle hizmete açılmıştı.
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
DÜNYA
Maduro duyurdu: Venezüella ve ABD arasında müzakere süreci başlıyor
2 Temmuz, 10:00
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