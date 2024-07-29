https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/abd-venezuelladaki-secim-sonuclarini-begenmedi-1086313506.html

ABD, Venezüella’daki seçim sonuçlarını beğenmedi

ABD, Venezüella’daki seçim sonuçlarını beğenmedi

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezüella’daki seçim sonuçları konusunda endişeli olduklarını ve açıklanan sonuçların halkın... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T19:14+0300

2024-07-29T19:14+0300

2024-07-29T19:14+0300

politika

abd

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

venezuela

seçim

seçim sonuçları

john kirby

beyaz saray

washington dc

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Telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde gündemdeki ana başlıkları değerlendiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, Venezüella’daki seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede halkı sandığa gidip siyasi tercihlerini ortaya koyduğu için tebrik ederken, öte yandan seçim sonuçları konusunda ise ‘endişeli’ olduklarını vurguladı.Kirby, "Venezüellalı seçim yetkililerinin açıklamalarını gördük ve dürüst olmak gerekirse açıklanan sonuçların Venezuela halkının iradesini ve oylarını yansıtmadığı yönünde ciddi endişelerimiz var" ifadesini kullandı.Her bir oyun doğru şekilde sayıldığından emin olmak istediklerini ve bağımsız gözlemcilerin seçime ilişkin raporlarını gecikmeden beklediklerini kaydeden Kirby, seçim yetkililerinin de sonuçlara dair tüm detayları açıklamasını beklediklerini ifade etti.Seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir yargıda bulunmadıklarını belirten Kirby, "(Tüm detayların açıklandığı) O zamana dek bir yargıda bulunmuyoruz, biz de uluslararası kamuoyu da gelişmeleri izliyor, biz de ona göre hareket edeceğiz" dedi.Venezüella Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51.20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.Öte yandan Venezüella muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou Venezüellalı liderin ‘zaferini tanımadıkları’ mesajını verirken, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei da sosyal medya hesabından Maduro için ‘sahtekarlık yaptığı’ suçlamasını yöneltmişti.Kosta Rika hükümetince yapılan açıklamada, Maduro'nun galip geldiği seçimi "tanımadıkları" ifade edilerek, hileli olduğu iddiasıyla seçimleri reddettikleri belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/putinden-yeniden-secilen-maduroya-tebrik-ortak-calismalari-surdurmeye-haziriz-1086299781.html

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abd, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, seçim, seçim sonuçları, john kirby, beyaz saray, washington dc