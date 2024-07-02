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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/maduro-duyurdu-venezuella-ve-abd-arasinda-muzakere-sureci-basliyor-1085427581.html
Maduro duyurdu: Venezüella ve ABD arasında müzakere süreci başlıyor
Maduro duyurdu: Venezüella ve ABD arasında müzakere süreci başlıyor
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ABD hükümeti ile doğrudan diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını duyurdu. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T10:00+0300
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dünya
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venezüella devlet başkanı nicolas maduro
abd'den venezüela'ya yaptırım
abd - venezüella ilişkileri
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Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetiyle 3 Temmuz Çarşamba günü diyalog sürecini tekrar başlatacaklarını belirtti.Maduro, "ABD hükümetinden müzakerelerin ve doğrudan diyaloğun yeniden başlatılması yönünde iki ay boyunca teklifler aldım, açıkçası iki ay düşündükten sonra bu teklifi kabul ettim. Önümüzdeki çarşamba günü başlıyoruz" ifadesini kullandı.Müzakerelerde Venezüella'yı Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez'in temsil edeceğini dile getiren Maduro, "Bu yeni müzakere turunda ABD'nin Katar'da imzalanan anlaşmalara uyması ve manipülasyon olmaksızın diyalog şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Dahası, bu süreç spekülasyon olmadan kamuya açık şekilde sürdürülmeli" dedi.'Yaptırımların kaldırılması gerekiyor'Maduro, ülkeye uygulanan ekonomik ambargoları hatırlatarak, "Diyalog istiyorum, anlayış istiyorum. Yaptırımların kaldırılması gerekiyor, Venezüella'nın mutlak egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyulmasını istiyorum" diye konuştu.Venezüellalıların yaptırımlar yüzünden ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Maduro, "Ekonomik ambargolar yüzünden ana vatanı terk ettiler. Bugün yaptırımlar öncesine göre daha güçlü bir ekonomiye sahibiz. Geçen yıl rekor bir şekilde yüzde 5.5 büyüdük. Bu yılki hedefimiz ise yüzde 8'in üzerinde olacak" değerlendirmesinde bulundu.ABD'den üst düzey bir heyet, Mart 2022'de Maduro hükümetiyle ilk kez görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerin basına kapalı şekilde birkaç kez yapıldığı ortaya çıkmıştı.ABD, Venezüella'ya uzun yıllardır çeşitli gerekçelerle ekonomik ambargo uyguluyor.
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, abd'den venezüela'ya yaptırım, abd - venezüella ilişkileri, nicolas maduro, ekonomik büyüme, ambargo, müzakere, abd, abd
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, abd'den venezüela'ya yaptırım, abd - venezüella ilişkileri, nicolas maduro, ekonomik büyüme, ambargo, müzakere, abd, abd

Maduro duyurdu: Venezüella ve ABD arasında müzakere süreci başlıyor

10:00 02.07.2024
© Rusya Dışişleri BakanlığıNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ABD hükümeti ile doğrudan diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını duyurdu.
Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetiyle 3 Temmuz Çarşamba günü diyalog sürecini tekrar başlatacaklarını belirtti.

Maduro, "ABD hükümetinden müzakerelerin ve doğrudan diyaloğun yeniden başlatılması yönünde iki ay boyunca teklifler aldım, açıkçası iki ay düşündükten sonra bu teklifi kabul ettim. Önümüzdeki çarşamba günü başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Müzakerelerde Venezüella'yı Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez'in temsil edeceğini dile getiren Maduro, "Bu yeni müzakere turunda ABD'nin Katar'da imzalanan anlaşmalara uyması ve manipülasyon olmaksızın diyalog şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Dahası, bu süreç spekülasyon olmadan kamuya açık şekilde sürdürülmeli" dedi.

'Yaptırımların kaldırılması gerekiyor'

Maduro, ülkeye uygulanan ekonomik ambargoları hatırlatarak, "Diyalog istiyorum, anlayış istiyorum. Yaptırımların kaldırılması gerekiyor, Venezüella'nın mutlak egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

Venezüellalıların yaptırımlar yüzünden ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Maduro, "Ekonomik ambargolar yüzünden ana vatanı terk ettiler. Bugün yaptırımlar öncesine göre daha güçlü bir ekonomiye sahibiz. Geçen yıl rekor bir şekilde yüzde 5.5 büyüdük. Bu yılki hedefimiz ise yüzde 8'in üzerinde olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den üst düzey bir heyet, Mart 2022'de Maduro hükümetiyle ilk kez görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerin basına kapalı şekilde birkaç kez yapıldığı ortaya çıkmıştı.

ABD, Venezüella'ya uzun yıllardır çeşitli gerekçelerle ekonomik ambargo uyguluyor.
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