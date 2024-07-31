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Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu

21:03 31.07.2024 (güncellendi: 21:07 31.07.2024)
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu
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