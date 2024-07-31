https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/fed-politika-faizini-23-yilin-en-yuksek-seviyesinde-sabit-tuttu-1086389088.html
Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T21:03+0300
2024-07-31T21:03+0300
2024-07-31T21:07+0300
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Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
21:03 31.07.2024 (güncellendi: 21:07 31.07.2024)
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu