https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/fed-baskani-powell-faiz-indiriminin-eylul-ayinda-masaya-gelebilecegini-ifade-etti-1086390389.html
Fed Başkanı Powell faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti
Fed Başkanı Powell faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti
Sputnik Türkiye
Fed Başkanı Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T22:19+0300
2024-07-31T22:19+0300
2024-07-31T22:19+0300
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fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), enflasyon, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), enflasyon, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
Fed Başkanı Powell faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti
Fed Başkanı Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.