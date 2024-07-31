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Fed Başkanı Powell faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti
Fed Başkanı Powell faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti
Sputnik Türkiye
Fed Başkanı Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Fed Başkanı Powell faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti

22:19 31.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon Jerome Powell
 Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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Fed Başkanı Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Henüz hazır değiliz
10 Temmuz, 23:51
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