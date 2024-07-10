https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/fed-baskani-powelldan-enflasyon-mesaji-henuz-hazir-degiliz-1085746719.html

Fed Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Henüz hazır değiliz

Fed Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Henüz hazır değiliz

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T23:51+0300

2024-07-10T23:51+0300

2024-07-10T23:51+0300

ekonomi

fed

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

fed faiz artırdı mı

jerome powell

enflasyon

faiz

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Fed Başkanı Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.Faiz indirimi kararının enflasyonda belirli bir hedefe ulaşılmasıyla mı alınacağı yoksa enflasyon oranının genel gidişatına göre mi karar verileceğine ilişkin soru üzerine Powell, verilerin bütününü dikkate aldıklarını ve ulaşılması gereken belirli bir rakam olmadığını kaydetti.Powell, "Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğundan emin misiniz?" sorusuna, "Buna dair biraz güvenim var" yanıtını verdi.Fed Başkanı, "Sorun şu ki bunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin miyiz? Henüz bunu söylemeye hazır değilim" ifadesini kullandı.Son okumaların ilerleme gösterdiğine işaret eden Powell, daha fazla iyi verinin enflasyonun yüzde 2 hedefine düştüğüne dair güveni güçlendireceğini yineledi.Fed'in bilançosuna ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, bankanın bilanço büyüklüğünü halihazırda yaklaşık 1.7 trilyon dolar azalttığını aktardı.Bilanço boyutunu küçültme konusunda "oldukça ilerleme kaydettiklerini" belirten Powell, "Daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.Fed Başkanı Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ilk gününde, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde düzenlenen oturuma katılmıştı.Bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin faiz oranını düşürmeye yönelik güveni desteklemediğini belirten Powell, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarına işaret etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/fedden-abd-ekonomisiyle-ilgili-kritik-aciklama-icinde-bulundugumuz-yol-kabul-edilemez-1085452826.html

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