Fed Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Henüz hazır değiliz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:13
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:21
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:31
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/fed-baskani-powelldan-enflasyon-mesaji-henuz-hazir-degiliz-1085746719.html
Fed Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Henüz hazır değiliz
Fed Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Henüz hazır değiliz
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T23:51+0300
2024-07-10T23:51+0300
ekonomi
fed
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
fed faiz artırdı mı
jerome powell
enflasyon
faiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085452669_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d098a95a01a37aefcf5d3eb5be82d713.jpg
Fed Başkanı Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.Faiz indirimi kararının enflasyonda belirli bir hedefe ulaşılmasıyla mı alınacağı yoksa enflasyon oranının genel gidişatına göre mi karar verileceğine ilişkin soru üzerine Powell, verilerin bütününü dikkate aldıklarını ve ulaşılması gereken belirli bir rakam olmadığını kaydetti.Powell, "Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğundan emin misiniz?" sorusuna, "Buna dair biraz güvenim var" yanıtını verdi.Fed Başkanı, "Sorun şu ki bunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin miyiz? Henüz bunu söylemeye hazır değilim" ifadesini kullandı.Son okumaların ilerleme gösterdiğine işaret eden Powell, daha fazla iyi verinin enflasyonun yüzde 2 hedefine düştüğüne dair güveni güçlendireceğini yineledi.Fed'in bilançosuna ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, bankanın bilanço büyüklüğünü halihazırda yaklaşık 1.7 trilyon dolar azalttığını aktardı.Bilanço boyutunu küçültme konusunda "oldukça ilerleme kaydettiklerini" belirten Powell, "Daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.Fed Başkanı Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ilk gününde, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde düzenlenen oturuma katılmıştı.Bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin faiz oranını düşürmeye yönelik güveni desteklemediğini belirten Powell, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarına işaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/fedden-abd-ekonomisiyle-ilgili-kritik-aciklama-icinde-bulundugumuz-yol-kabul-edilemez-1085452826.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085452669_0:0:1142:856_1920x0_80_0_0_ca6870f2e037073a5c5fc5645d11de0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed faiz artırdı mı, jerome powell, enflasyon, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz artırımı, faiz artırımı, kilit faiz oranı, faiz oranları
fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed faiz artırdı mı, jerome powell, enflasyon, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz artırımı, faiz artırımı, kilit faiz oranı, faiz oranları

Fed Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Henüz hazır değiliz

23:51 10.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIJerome Powell
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Abone ol
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.
Fed Başkanı Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.
Faiz indirimi kararının enflasyonda belirli bir hedefe ulaşılmasıyla mı alınacağı yoksa enflasyon oranının genel gidişatına göre mi karar verileceğine ilişkin soru üzerine Powell, verilerin bütününü dikkate aldıklarını ve ulaşılması gereken belirli bir rakam olmadığını kaydetti.
Powell, "Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğundan emin misiniz?" sorusuna, "Buna dair biraz güvenim var" yanıtını verdi.
Fed Başkanı, "Sorun şu ki bunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin miyiz? Henüz bunu söylemeye hazır değilim" ifadesini kullandı.
Son okumaların ilerleme gösterdiğine işaret eden Powell, daha fazla iyi verinin enflasyonun yüzde 2 hedefine düştüğüne dair güveni güçlendireceğini yineledi.
Fed'in bilançosuna ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, bankanın bilanço büyüklüğünü halihazırda yaklaşık 1.7 trilyon dolar azalttığını aktardı.
Bilanço boyutunu küçültme konusunda "oldukça ilerleme kaydettiklerini" belirten Powell, "Daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Fed Başkanı Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ilk gününde, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde düzenlenen oturuma katılmıştı.
Bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin faiz oranını düşürmeye yönelik güveni desteklemediğini belirten Powell, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarına işaret etmişti.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
EKONOMİ
FED’den ABD ekonomisiyle ilgili kritik açıklama: İçinde bulunduğumuz yol kabul edilemez
2 Temmuz, 19:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала