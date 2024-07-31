https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/f-16larin-ilk-partisi-ukraynaya-teslim-edildi-1086386475.html

'F-16'ların ilk partisi Ukrayna'ya teslim edildi'

'F-16'ların ilk partisi Ukrayna'ya teslim edildi'

Sputnik Türkiye

Cephede fark yaratmayacağı bilinmesine rağmen Kiev için yalnızca moral desteği olacağı kabul edilen F-16 savaş uçaklarının ilk partisinin NATO müttefikleri... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T19:30+0300

2024-07-31T19:30+0300

2024-07-31T19:31+0300

ukrayna krizi

f-16

ukrayna

ukrayna ordusu

abd

nato

rusya

askeri operasyon

hollanda

danimarka

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Kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ‘az sayıda’ F-16 savaş uçağının bulunduğu ilk partinin Ukrayna'ya verildiğini iddia eden Bloomberg haber ajansı, öte yandan hangi NATO ülkesinin ilk olarak savaş uçaklarını gönderdiği hakkında açıklama yapılmadığını da ekledi.Öte yandan Bloomberg’e konuşan kaynaklar, geçtiğimiz aylarda Batı'da eğitim gören Ukraynalı pilotların savaş uçaklarını hemen kullanmaya başlayıp başlayamayacaklarının hala belirsiz olduğunu kaydederken, ajans ilk F-16'ların teslimini “uzun zamandır beklenen ve tamamlanması bir yıldan fazla süren bir adım” olarak nitelendirdi.Bununla birlikte Kiev’in kullanacağı F-16’ ların ABD tarafından silahlandırılacağı da biliniyor.The Wall Street Journal'ın (WSJ) yetkililere atıfta bulunduğu haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ukrayna'ya gönderilecek olan F-16 savaş uçaklarını ABD yapımı füzelerle donatma yetkisine sahip olduğu aktarıldı.Washington'un Kiev'in bu silahları Rusya topraklarında kullanma hakkını sadece 'sınırın diğer tarafından gelen saldırılara yanıt' olarak sınırlandırdığı da dikkat çekilirken, “F-16'ları havadan havaya füzelerle donatmayı kabul eden ABD, ayrıca Kiev'i AGM-88 HARM havadan karaya yüksek hızlı anti-radar füzeleri, AIM-120C-8 AMRAAM ve AIM-9X havadan havaya muharebe füze sistemleriyle donatmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.Aynı zamanda Washington'un Kiev'in bu silahları Rusya topraklarında kullanma hakkını sadece 'sınırın diğer tarafından gelen saldırılara yanıt' olarak sınırlandırdığı da belirtiliyor.10 Temmuz'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya transfer etmeye başladıklarını söylemiş, bu jetlerin yaz başında Ukrayna semalarında uçmaya başlayacağını da sözlerine eklemişti.Geçen yıl Hollanda ve Danimarka, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine F-16 savaş uçakları sağlamayı kabul ederken, Ukraynalı pilotların eğitimi de aynı dönemde başladı.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ilk uçağın 2024 yazında teslim edileceğini duyurmuş, mayıs ayında konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise, Kopenhag'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarda F-16'ları kullanmasına izin vereceğini söylemişti.Danimarka ve Hollanda’nın, ABD yapımı ilk F-16'ları bu yaz Ukrayna'ya göndermeye hazırlandığını hatırlatan WSJ, ardından Belçika ve Norveç tarafından da Ukrayna ordusuna gönderilecek F-16’ların şu ana kadar hangi ülke ve hangi sistemlerle donatılacağının bilinmediğini kaydetti.Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, 2028 yılına kadar Kiev rejimine bu türden 30 uçağın teslim edileceğini ve bunlardan ilkinin bu yıl geleceğini açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Moskova’nın, bu savaş uçaklarının Kiev’e tedariklerini ükleer alanda kasıtlı bir sinyal olarak değerlendireceğini vurgularken, bu uçakların Ukrayna'da bulunmalarının temas hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, F-16’ların da Batı’nın yolladığı diğer silah türleriyle aynı şekilde imha edileceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/putin-uyarmisti-zelenskiy-abdde-itiraf-etti-f-16-ve-abramslar-gidisati-degistirecek-gucte-degil-1085721329.html

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f-16, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, nato, rusya, askeri operasyon, hollanda, danimarka, belçika