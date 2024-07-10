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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/putin-uyarmisti-zelenskiy-abdde-itiraf-etti-f-16-ve-abramslar-gidisati-degistirecek-gucte-degil-1085721329.html
Putin uyarmıştı, Zelenskiy ABD'de itiraf etti: F-16 ve Abrams'lar gidişatı değiştirecek güçte değil
Putin uyarmıştı, Zelenskiy ABD'de itiraf etti: F-16 ve Abrams'lar gidişatı değiştirecek güçte değil
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Batı'dan aldığı F-16 savaş uçakları ve Abrams tanklarının sayısını yeterli bulmayan Zelenskiy, mevcut durumda bu muharebe araçlarının Rusya'ya... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T10:22+0300
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75. NATO Zirvesi'nin yapıldığı Washington'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ronald Reagan Merkezi'ndeki bir panelde konuştu.Öncelikle F-16 konusundaki eleştirilerini sıralayan Zelenskiy, Batılı ülkelerin yaptığı sevkiyatların yetersiz olduğunu ve Kiev'in 100'den fazla F-16'ya ihtiyaç duyduğunu söyledi.Zelenskiy, "F-16'larla ilgili sorun sayı ve süreyle ilgili. Şu anda 10-20 uçağı öngören bir karar var, 50 tane olsa bile bu hiçbir şey" itirafında bulundu.Zelenskiy konuşmasında, Batılı ülkelere Ukrayna'ya 128 F-16 savaş uçağı gönderme çağrısı da yaptı. Bu sayının Ukrayna'nın 'ortaklarında' bulunan toplam F-16 sayısına eşit olduğu öğrenildi.'Abrams'ların gidişatı değiştirecek güçte olmadığı ortaya çıktı'Abrams tanklarıyla ilgili duruma değinen Zelenskiy, ABD'den alınan tankların çatışmanın gidişatını değiştirecek güçte olmadığının görüldüğünü belirtti.Zelenskiy, "Bu sayıdaki tankların muharebe sahasındaki durumu değiştirebileceğinden emin değilim" diye ekledi.Putin, en başından beri F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştıRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.Putin, Mart sonundaki bir açıklamasında da, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" vurgusu yapmıştı.Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/putin-diger-silahlar-gibi-f-16lari-da-yok-edecegiz-1082145073.html
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vladimir zelenskiy, washington, abd, batı, batılı ülkeler, f-16, abrams, abrams tankı, rusya, rus ordusu, vladimir putin, uyarı
vladimir zelenskiy, washington, abd, batı, batılı ülkeler, f-16, abrams, abrams tankı, rusya, rus ordusu, vladimir putin, uyarı

Putin uyarmıştı, Zelenskiy ABD'de itiraf etti: F-16 ve Abrams'lar gidişatı değiştirecek güçte değil

10:22 10.07.2024
© AP Photo / Jose Luis MaganaZelenskiy ABD ve Ukrayna bayrağı ABD Washington D.C.
Zelenskiy ABD ve Ukrayna bayrağı ABD Washington D.C. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Ukrayna'nın Batı'dan aldığı F-16 savaş uçakları ve Abrams tanklarının sayısını yeterli bulmayan Zelenskiy, mevcut durumda bu muharebe araçlarının Rusya'ya karşı etkili olamayacağının altını çizdi. Zelenskiy'in tam da ABD'de gerçekleştirdiği bu itiraf konuşması, Rus lider Putin'in daha önce Kiev ve Batı'ya yaptığı uyarıları akıllara getirdi.
75. NATO Zirvesi'nin yapıldığı Washington'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ronald Reagan Merkezi'ndeki bir panelde konuştu.

Öncelikle F-16 konusundaki eleştirilerini sıralayan Zelenskiy, Batılı ülkelerin yaptığı sevkiyatların yetersiz olduğunu ve Kiev'in 100'den fazla F-16'ya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Zelenskiy, "F-16'larla ilgili sorun sayı ve süreyle ilgili. Şu anda 10-20 uçağı öngören bir karar var, 50 tane olsa bile bu hiçbir şey" itirafında bulundu.

Zelenskiy konuşmasında, Batılı ülkelere Ukrayna'ya 128 F-16 savaş uçağı gönderme çağrısı da yaptı. Bu sayının Ukrayna'nın 'ortaklarında' bulunan toplam F-16 sayısına eşit olduğu öğrenildi.

'Abrams'ların gidişatı değiştirecek güçte olmadığı ortaya çıktı'

Abrams tanklarıyla ilgili duruma değinen Zelenskiy, ABD'den alınan tankların çatışmanın gidişatını değiştirecek güçte olmadığının görüldüğünü belirtti.

Zelenskiy, "Bu sayıdaki tankların muharebe sahasındaki durumu değiştirebileceğinden emin değilim" diye ekledi.

Putin, en başından beri F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştı

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

Putin, Mart sonundaki bir açıklamasında da, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" vurgusu yapmıştı.

Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
Ukrayna krizi
Putin: Diğer silahlar gibi F-16’ları da yok edeceğiz
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