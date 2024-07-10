https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/blinken-abd-ve-muttefikleri-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-gondermeye-basladi-1085740226.html

Blinken: ABD ve müttefikleri Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermeye başladı

Blinken: ABD ve müttefikleri Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermeye başladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna ordusunun bu yaz Amerikan F-16 savaş uçaklarını kullanabileceğini belirtti. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T19:11+0300

2024-07-10T19:11+0300

2024-07-10T19:10+0300

ukrayna krizi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki NATO zirvesinin yıl dönümü kapsamında düzenlenen bir etkinlikte, ABD ve müttefiklerinin Amerikan F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermeye başladıklarını söyledi.Blinken, "Şu anda biz burada konuşurken Danimarka ve Hollanda'dan F-16 savaş uçaklarının tedariki sürüyor. Bu savaş uçakları bu yaz Ukrayna semalarında uçacak" dedi.ABD, Hollanda ve Danimarka liderlerinin ortak açıklamasında, müttefiklerin Ukrayna'ya F-16 uçakları sağlamayı planladıkları ve koalisyonun bunların bakım, silahlanma ve pilot eğitimine yardımcı olacağı belirtilmişti.Ukrayna'ya ABD menşeili F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler Danimarka ve Hollanda olmuştu.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ilk F-16 savaş uçaklarının 2024 yılı içinde Kiev'e gönderilmesini beklediğini açıklamıştı. Ollongren ayrıca Hollanda'nın, Ukraynalı pilotların Romanya'daki F-16 eğitim merkezine 12 ila 18 savaş uçağı göndermeyi planladığını da bildirmişti.Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/nato-uyesi-bir-ulke-daha-ukraynaya-f-16-savas-ucagi-verecegini-acikladi-1085733375.html

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