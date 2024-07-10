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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/blinken-abd-ve-muttefikleri-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-gondermeye-basladi-1085740226.html
Blinken: ABD ve müttefikleri Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermeye başladı
Blinken: ABD ve müttefikleri Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermeye başladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna ordusunun bu yaz Amerikan F-16 savaş uçaklarını kullanabileceğini belirtti. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki NATO zirvesinin yıl dönümü kapsamında düzenlenen bir etkinlikte, ABD ve müttefiklerinin Amerikan F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermeye başladıklarını söyledi.Blinken, "Şu anda biz burada konuşurken Danimarka ve Hollanda'dan F-16 savaş uçaklarının tedariki sürüyor. Bu savaş uçakları bu yaz Ukrayna semalarında uçacak" dedi.ABD, Hollanda ve Danimarka liderlerinin ortak açıklamasında, müttefiklerin Ukrayna'ya F-16 uçakları sağlamayı planladıkları ve koalisyonun bunların bakım, silahlanma ve pilot eğitimine yardımcı olacağı belirtilmişti.Ukrayna'ya ABD menşeili F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler Danimarka ve Hollanda olmuştu.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ilk F-16 savaş uçaklarının 2024 yılı içinde Kiev'e gönderilmesini beklediğini açıklamıştı. Ollongren ayrıca Hollanda'nın, Ukraynalı pilotların Romanya'daki F-16 eğitim merkezine 12 ila 18 savaş uçağı göndermeyi planladığını da bildirmişti.Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/nato-uyesi-bir-ulke-daha-ukraynaya-f-16-savas-ucagi-verecegini-acikladi-1085733375.html
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antony blinken, abd, washington, nato zirvesi, ukrayna, f-16, danimarka, hollanda, rusya
antony blinken, abd, washington, nato zirvesi, ukrayna, f-16, danimarka, hollanda, rusya

Blinken: ABD ve müttefikleri Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermeye başladı

19:11 10.07.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna ordusunun bu yaz Amerikan F-16 savaş uçaklarını kullanabileceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki NATO zirvesinin yıl dönümü kapsamında düzenlenen bir etkinlikte, ABD ve müttefiklerinin Amerikan F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermeye başladıklarını söyledi.
Blinken, "Şu anda biz burada konuşurken Danimarka ve Hollanda'dan F-16 savaş uçaklarının tedariki sürüyor. Bu savaş uçakları bu yaz Ukrayna semalarında uçacak" dedi.
ABD, Hollanda ve Danimarka liderlerinin ortak açıklamasında, müttefiklerin Ukrayna'ya F-16 uçakları sağlamayı planladıkları ve koalisyonun bunların bakım, silahlanma ve pilot eğitimine yardımcı olacağı belirtilmişti.
Ukrayna'ya ABD menşeili F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler Danimarka ve Hollanda olmuştu.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ilk F-16 savaş uçaklarının 2024 yılı içinde Kiev'e gönderilmesini beklediğini açıklamıştı. Ollongren ayrıca Hollanda'nın, Ukraynalı pilotların Romanya'daki F-16 eğitim merkezine 12 ila 18 savaş uçağı göndermeyi planladığını da bildirmişti.
Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.
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