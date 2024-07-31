https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/chp-genel-baskani-ozel-sokak-hayvanlarina-iliskin-yasa-hakkinda-konustu-talimati-uygulamayacagiz-1086371365.html

CHP Genel Başkanı Özel, sokak hayvanlarına ilişkin yasa hakkında konuştu: 'Talimatı uygulamayacağız'

CHP Genel Başkanı Özel, sokak hayvanlarına ilişkin yasa hakkında konuştu: 'Talimatı uygulamayacağız'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel yaptığı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kabul edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada CHP'nin... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T13:31+0300

2024-07-31T13:31+0300

2024-07-31T13:31+0300

politika

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

eskişehir

sokak hayvanları

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

icra

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086371159_0:230:2826:1820_1920x0_80_0_0_4784a7feb1f1bddf294fa39d06c62a23.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM'de kabul edilmesine ilişkin, "CHP yaşatmak için var. Cumhuriyet Halk Partisi yaşam hakkını savunuyor. İnsan haklarını savunuyor. Doğa haklarını, savunuyor. Hayvan haklarını savunuyor" dedi.Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarının tahsiliyle ilgili tartışmalara değinen Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:Millete çağrı yaparak büyük dayanışmayla, el birliğiyle en büyük yükleri kaldırabileceklerini anlatan Özel, "Biz buralara geçmişteki AK Parti'nin her türlü manipülasyonundan geliyoruz ama direnerek geliyoruz. Ayakta kalarak, öğrenerek geliyoruz. Bir de hiç kusura bakmasın bu sefer karşısında 47 yıl sonra birinci parti olmuş, yerel seçimlerden zaferle çıkmış Türkiye'nin en çok oy alan, Avrupa'nın en çok oy alan partisi var Cumhuriyet Halk Partisi var" ifadesini kullandı.Özel, dünyada en güçlü sosyal demokrat partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ifade etti.Kötülükle yola çıkanların başarılı olamayacağını, iyilerin kazanacağını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Özel, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden olan ve görev yaptığı Somali'de kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Seydi Ünlü ile 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal'a Allah'tan rahmet diledi.'Talimatı uygulamayacağız'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM'de kabul edilmesine de değinen Özel, şunları kaydetti:Bu konuyla ilgili yükün belediyelere verildiğini ancak para verilmediğini öne süren Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/ozel-bu-parti-bayragi-yere-dusurmeyenlerin-partisidir-diyerek-duyurdu-chp-iktidari-geliyor--1086255760.html

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, eskişehir, sokak hayvanları, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), icra