https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/ozel-bu-parti-bayragi-yere-dusurmeyenlerin-partisidir-diyerek-duyurdu-chp-iktidari-geliyor--1086255760.html

Özel, 'bu parti bayrağı yere düşürmeyenlerin partisidir' diyerek duyurdu: 'CHP iktidarı geliyor'

Özel, 'bu parti bayrağı yere düşürmeyenlerin partisidir' diyerek duyurdu: 'CHP iktidarı geliyor'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel Bursa'nın Harmancık ilçesinde yaptığı konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor" diyerek kavga etmek için değil yüz... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T14:24+0300

2024-07-27T14:24+0300

2024-07-27T14:24+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

harmanlı

iktidar

bursa

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları, kendini, yakınlarını değil memleketlerini, illerini, ilçelerini düşünür" dedi.Yerel seçimlerde büyük bir başarı yakaladıklarını belirten Özel, çok sayıda ilçede, çok yüksek oy oranlarıyla seçildiklerini kaydetti.Özel, CHP'nin dürüst ve çalışkan insanların siyaset yaptığı bir parti olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları, kendini, yakınlarını değil memleketlerini, illerini, ilçelerini düşünür. Buraya yapılacak hizmetlerle insanların 'İyi ki CHP'ye oy vermişim. İyi ki Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı seçmişim. İyi ki büyükşehir CHP'de.' demesi lazım. Diğer ilçelere de katkı sağlamamız lazım" diye konuştu.Tüm Türkiye'yi kazanacaklarını, herkesin yüzünün güleceğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:'Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor'Özel, CHP'nin 47 yıldır birinci parti olmadığı halde partiyi bir arada tutan şeyin para ve menfaat olmaması sebebiyle yıkılmadığına dikkati çekerek, vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisinin partiyi bir arada tuttuğunu, bunun için dimdik ayak olduklarını vurguladı."Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Kavga etmek için değil yüz güldürmek, zenginlik getirmek için geliyoruz" diyen Özel, dün "bayrağı indirecek" dedikleri partinin bugün bu memleketin menfaatini en çok savunan parti olduğunu aktardı.Özel, dün cuma namazını Bursa Ulu Cami'de kıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/chp-genel-baskani-ozel-getir-sandigi-diyerek-konustu-kufeyi-biz-tasiyacagiz-1086244353.html

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