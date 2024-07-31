Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı

Türkiye
SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan eş zamanlı denetim: Kuyumcularda sayım yapılacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünya mutluluk raporuna göre Türkiye 143 ülke arasında 98.sırada yer aldı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hamas’ın siyasi kanadının lideri Haniye öldürüldü
09:20
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Uçan tüketicinin uğradığı mağduriyetler
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
15:08
3 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
15:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bakan-simsek-yillik-dis-ticaret-acigi-haziranda-bayram-etkisi-kaynakli-gecen-aya-gore-sinirli-artti-1086365735.html
Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı
Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ihracatı, Kurban Bayramı tatiline de denk gelen haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatı ise... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T11:08+0300
2024-07-31T11:31+0300
ekonomi
ekonomi
dış ticaret açığı
dış ticaret
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f23616a17a518b375603f9b2ae97b32.jpg
Türkiye'nin ihracatı, Kurban Bayramı tatiline de denk gelen haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 azalışla 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,4 düşüşle 24 milyar 920 milyon dolar oldu.Dış ticaret açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artışla 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi.İhracatın ithalatı karşılama oranı, Haziran 2023'te yüzde 79,7 iken geçen ay yüzde 76,4'e geriledi.Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30.5 azaldıOcak-haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara geriledi.İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 66,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.Bakan Şimşek: Cari açıkta düşüş sürecekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü belirterek, yıllık bazda dış ticaret açığının haziranda, bayram etkisi kaynaklı olarak, geçen aya göre sınırlı arttığını bildirdi.Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.Dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-simsek-acikladi-dunya-bankasindan-onaylanan-finansman-toplam-37-milyar-dolara-yaklasti-1086337268.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f2b72cff1afa633b84a1493a471ead6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dış ticaret açığı,dış ticaret açığı haziran,türkiye ihracat rakamları,ihracat rakamları haziran
dış ticaret açığı,dış ticaret açığı haziran,türkiye ihracat rakamları,ihracat rakamları haziran

Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı

11:08 31.07.2024 (güncellendi: 11:31 31.07.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Türkiye'nin ihracatı, Kurban Bayramı tatiline de denk gelen haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz" dedi.
Türkiye'nin ihracatı, Kurban Bayramı tatiline de denk gelen haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 azalışla 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,4 düşüşle 24 milyar 920 milyon dolar oldu.
Dış ticaret açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artışla 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, Haziran 2023'te yüzde 79,7 iken geçen ay yüzde 76,4'e geriledi.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30.5 azaldı

Ocak-haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 66,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.

Bakan Şimşek: Cari açıkta düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü belirterek, yıllık bazda dış ticaret açığının haziranda, bayram etkisi kaynaklı olarak, geçen aya göre sınırlı arttığını bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.
Dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Yıllık dış ticaret açığı haziranda, bayram etkisi kaynaklı, geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor."
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek açıkladı: 'Dünya Bankası’ndan onaylanan finansman toplam 3.7 milyar dolara yaklaştı'
Dün, 13:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала