https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bakan-simsek-yillik-dis-ticaret-acigi-haziranda-bayram-etkisi-kaynakli-gecen-aya-gore-sinirli-artti-1086365735.html
Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı
Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ihracatı, Kurban Bayramı tatiline de denk gelen haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatı ise... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T11:08+0300
2024-07-31T11:08+0300
2024-07-31T11:31+0300
ekonomi
ekonomi
dış ticaret açığı
dış ticaret
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
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Türkiye'nin ihracatı, Kurban Bayramı tatiline de denk gelen haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 azalışla 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,4 düşüşle 24 milyar 920 milyon dolar oldu.Dış ticaret açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artışla 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi.İhracatın ithalatı karşılama oranı, Haziran 2023'te yüzde 79,7 iken geçen ay yüzde 76,4'e geriledi.Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30.5 azaldıOcak-haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara geriledi.İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 66,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.Bakan Şimşek: Cari açıkta düşüş sürecekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü belirterek, yıllık bazda dış ticaret açığının haziranda, bayram etkisi kaynaklı olarak, geçen aya göre sınırlı arttığını bildirdi.Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.Dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
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dış ticaret açığı,dış ticaret açığı haziran,türkiye ihracat rakamları,ihracat rakamları haziran
dış ticaret açığı,dış ticaret açığı haziran,türkiye ihracat rakamları,ihracat rakamları haziran
Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı
11:08 31.07.2024 (güncellendi: 11:31 31.07.2024)
Türkiye'nin ihracatı, Kurban Bayramı tatiline de denk gelen haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz" dedi.
Türkiye'nin ihracatı, Kurban Bayramı tatiline de denk gelen haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 azalışla 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,4 düşüşle 24 milyar 920 milyon dolar oldu.
Dış ticaret açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artışla 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, Haziran 2023'te yüzde 79,7 iken geçen ay yüzde 76,4'e geriledi.
Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30.5 azaldı
Ocak-haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 66,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.
Bakan Şimşek: Cari açıkta düşüş sürecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü belirterek, yıllık bazda dış ticaret açığının haziranda, bayram etkisi kaynaklı olarak, geçen aya göre sınırlı arttığını bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.
Dış dengede ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Yıllık dış ticaret açığı haziranda, bayram etkisi kaynaklı, geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor."