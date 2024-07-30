https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-simsek-acikladi-dunya-bankasindan-onaylanan-finansman-toplam-37-milyar-dolara-yaklasti-1086337268.html

Bakan Şimşek açıkladı: 'Dünya Bankası’ndan onaylanan finansman toplam 3.7 milyar dolara yaklaştı'

Bakan Şimşek açıkladı: 'Dünya Bankası’ndan onaylanan finansman toplam 3.7 milyar dolara yaklaştı'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarının 3.7 milyar... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T13:47+0300

2024-07-30T13:47+0300

2024-07-30T13:47+0300

ekonomi

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

dünya bankası

kredi

finansman

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladığını belirterek, "Bu krediyle birlikte ülkemiz için 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3.7 milyar dolara yaklaşmıştır" dedi.Açıklamasında ayrıca deprem bölgesindeki projelerde kullanılacak Dünya Bankası kredilerinin toplam 2 milyar dolara ulaştığını ifade eden Şimşek, "Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz" cümlesini kaydetti.'İşbirliğimiz sürecek"Dünya Bankası ile sürdürdükleri işbirliğinin önemine işaret eden Şimşek, "Bu krediyle birlikte ülkemiz için 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3,7 milyar dolara yaklaşmıştır. Ayrıca, depremlerden etkilenen illere yönelik projeler için bugüne kadar Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu finansman, Dünya Bankasının ülkemize ve ekonomi programımıza duyduğu güvenin de göstergesidir" dedi.

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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, dünya bankası, kredi, finansman