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TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
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Trump’tan Paris Olimpiyatları açılış törenine eleştiri: Rezalet
Trump’tan Paris Olimpiyatları açılış törenine eleştiri: Rezalet
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Paris’teki Olimpiyat Oyunlarının açılış törenini ‘korkunç’ olarak niteledi. Trump’a göre, dünyanın dört bir yanındaki... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T10:43+0300
2024-07-30T10:37+0300
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Fox News televizyonuna konuşan Trump, “Ben geniş görüşlü birisiyim. Ancak Paris’teki Olimpiyatların açılışında yaptıkları tam bir rezaletti” ifadesini kullandı.Kasım ayındaki başkanlık seçimini kazanması durumunda, Los Angeles’taki 2028 Yaz Olimpiyatları'nda benzer bir şey düzenlenmesine izin vermeyeceğini vaat eden Trump, “O gece [Paris’teki törende] tasvir edildiği gibi Son Akşam Yemeği'miz olmayacak” dedi.Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, 'drag queen' (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtmişti.Açılış töreninin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, Hristiyanlığa hakaret içerdiği gerekçesiyle din otoriteleri ve uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan sahne gösterisinde, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil bir pagan şenliğinin canlandırıldığını savunmuştu.Paris 2024 organizatörleri özür diledi2024 Paris Olimpiyatları organizatörleri, Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Leonardo Da Vinci'nin ünlü Son Akşam Yemeği tablosunun parodisini yapan bir tablo nedeniyle öfkelenen Katoliklerden ve diğer Hıristiyan gruplardan özür diledi.Paris 2024 sözcüsü Anne Descamps bir basın toplantısında, “Hiçbir zaman herhangi bir dini gruba saygısızlık gösterme niyeti olmadığı açık. Açılış töreni toplumun hoşgörüsünü kutlamaya çalışmıştır. Bu amaca ulaşıldığına inanıyoruz. Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa gerçekten üzgünüz" ifadelerini kullandı.
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abd, donald trump, fransa, olimpiyat oyunları, paris, 2024 paris olimpiyat oyunları, tören, resmi tören, açılış töreni, hıristiyanlık
abd, donald trump, fransa, olimpiyat oyunları, paris, 2024 paris olimpiyat oyunları, tören, resmi tören, açılış töreni, hıristiyanlık

Trump’tan Paris Olimpiyatları açılış törenine eleştiri: Rezalet

10:43 30.07.2024
© AP Photo / Seth WenigDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Paris’teki Olimpiyat Oyunlarının açılış törenini ‘korkunç’ olarak niteledi. Trump’a göre, dünyanın dört bir yanındaki Hıristiyanlar, Olimpiyat açılış törenindeki ‘Son Akşam Yemeği’ parodisine öfke duyuyor.
Fox News televizyonuna konuşan Trump, “Ben geniş görüşlü birisiyim. Ancak Paris’teki Olimpiyatların açılışında yaptıkları tam bir rezaletti” ifadesini kullandı.
Kasım ayındaki başkanlık seçimini kazanması durumunda, Los Angeles’taki 2028 Yaz Olimpiyatları'nda benzer bir şey düzenlenmesine izin vermeyeceğini vaat eden Trump, “O gece [Paris’teki törende] tasvir edildiği gibi Son Akşam Yemeği'miz olmayacak” dedi.
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, 'drag queen' (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.
Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtmişti.
Açılış töreninin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, Hristiyanlığa hakaret içerdiği gerekçesiyle din otoriteleri ve uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan sahne gösterisinde, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil bir pagan şenliğinin canlandırıldığını savunmuştu.
Paris 2024 organizatörleri özür diledi
2024 Paris Olimpiyatları organizatörleri, Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Leonardo Da Vinci'nin ünlü Son Akşam Yemeği tablosunun parodisini yapan bir tablo nedeniyle öfkelenen Katoliklerden ve diğer Hıristiyan gruplardan özür diledi.
Paris 2024 sözcüsü Anne Descamps bir basın toplantısında, “Hiçbir zaman herhangi bir dini gruba saygısızlık gösterme niyeti olmadığı açık. Açılış töreni toplumun hoşgörüsünü kutlamaya çalışmıştır. Bu amaca ulaşıldığına inanıyoruz. Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa gerçekten üzgünüz" ifadelerini kullandı.
Paris Olimpiyat Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
DÜNYA
Slovakya, Paris’teki Olimpiyatların kapanış törenine katılmayı reddetti
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