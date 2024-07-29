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Slovakya, Paris’teki Olimpiyatların kapanış törenine katılmayı reddetti
Slovakya, Paris’teki Olimpiyatların kapanış törenine katılmayı reddetti
Sputnik Türkiye
Son Akşam Yemeği parodisiyle skandal başlangıç yapan Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde ülkesini temsil etmesi beklenen Slovak Başbakan Yardımcısı ve... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T14:42+0300
2024-07-29T14:44+0300
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Başkent Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nın Sen Nehri'nde düzenlenen açılış kutlamalarında, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun LGBT temaları kullanılarak eşcinsel figürlerce canlandırılması ve ‘drag queen’ (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Fransa ve tüm dünyadan büyük tepki almaya devam ediyor.Açılış töreninin ardından kapanış törenine katılmama kararı alan Taraba, “Kapanış töreninde Slovakya'yı temsil etmem gerekiyordu, ancak bu Olimpiyatlar, normal dünyada sonsuza dek sporun güzelliğini istismar eden ve bundan ilerici bir siyasi tiyatro çıkaran sapkın bir çöküşün iğrenç bir sembolü olarak kalacaktır. Bu nedenle kapanış törenine katılmamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.Daha önce de Slovakya Parlamentosu üyesi Zuzana Plevikova, Cuma günü Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninin bayağılık ve ahlaksızlık gösterisi olduğunu söylemiş, barış, kültür ve sporun kutlanması gereken bir yerin polemiklerin, çarpıtılmış ahlaki ve kültürel değerlerin teşvik edildiği bir platforma dönüştürüldüğünü vurgulamıştı.Plevikova, bunu liberal-ilerlemeci sapkınlıkların bir dayatması olarak nitelendirdi.Paris Olimpiyatlarından, açılış törenine gelen tepkilere dair açıklama: Hoşgörüyü kutladık2024 Paris Olimpiyat Oyunları İletişim Direktörü Anne Descamps, Hz. İsa'yı konu alan ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunun tasvir edilmesinin Fransa Katolik Kilisesi gibi kurumlar tarafından tepki çekmesi nedeniyle "alınanlar olduysa çok üzgün olduklarını" söyledi.Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) günlük basın toplantısında konuşan Descamps, herhangi bir dini gruba saygısızlık etme niyetlerinin olmadığını belirterek açılış törenine ilişkin oylamaların sonuçlarının, "toplumda hoşgörünün kutlanması" hedefine ulaşıldığının göstergesi olduğunu savundu.İletişim Direktörü Descamps, "Eğer bundan alınanlar olduysa tabii ki çok üzgünüz" dedi.Öte yandan, Olimpiyat Yayın Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Yiannis Exarchos, açılış töreninde tartışmalara neden olan "drag queen" performansın videosunun kaldırılması iddiasına ilişkin soruya kesin yanıt vermekten kaçındı.Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.Rus Ortodoks Kilisesi ise Fransa'nın başkenti Paris'teki Olimpiyatların açılışında Hristiyanların hakarete uğradığını ve Avrupa'da ‘tanrısızlığa dayalı bir kültürün’ büyüdüğünü belirtti.Kilise, ayrıca açılış törenindeki sahneden dolayı hakarete uğradığını hisseden milyonlarca Hristiyan ile dayanışma içinde olduklarını bildirirken, “Olimpiyatların açılışını yönetenler, Avrupa medeniyetini ve bunun temeli olarak Hristiyanlığı küçümsediklerini gösterdiler. Avrupa'nın merkezinde tıpkı bir maymunun bir insanı parodiye alması gibi Hristiyanlığın parodisini yapan, tanrısızlığa dayalı bir kültürün büyüdüğünü görmek üzücü" şeklinde konuştu.Lübnan Spor Bakanından açılışa ilişkin açıklama: Ahlaksız ve saldırganAçılış törenini yorumlayan bir diğer isim, ülkesinin İsrail ile savaşa adım adım yaklaştığı düşünülen Lübnan'ın Spor Bakanı Georges Kallas oldu.Paris’teki Olimpiyatların açılışını Sputnik'e değerlendiren Lübnan Spor Bakanı, “Olimpiyat Oyunlarının açılışı sırasında Paris'te yaşananlar müstehcen ve hem Fransa'nın saygınlığına hem de bu efsanevi törene yönelik bir hakarettir” ifadelerini kullanırken, Fransız yetkilileri, Hıristiyan dininin en önemli sembollerine hakaret etmek amacıyla düzenlenen bu gösteriyi soruşturmaya çağırdı.Dine karşı yapılan bu ahlaksız saldırının fark edilmemiş olması ve ilgili taraflardan onurlu bir yanıt gelmemesinin ürkütücü olduğuna dikkat çeken Kallas, videonun sadece sosyal medyadan kaldırılmasının yeterli olamayacağını belirttiği yorumunu şu şekilde sonlandırdı:Dünya Müslüman Alimler Birliği de Fransa’daki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunun LGBT temaları kullanılarak canlandırılmasını kınadı.Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarındaki görüntülerin büyük hoşnutsuzluk uyandırdığı belirtilerek, dinlere ve kutsallara saygı çağrısı yapıldı.Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, “benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşü ve manevi ve insani ilkelerin açık şekilde ihlalini temsil ettiği" kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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fransa, paris, 2024 paris olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, emmanuel macron, slovakya, tören, resmi tören, kapanış töreni, hristiyanlık, katolik kilisesi, rus ortodoks kilisesi, müslüman

Slovakya, Paris’teki Olimpiyatların kapanış törenine katılmayı reddetti

14:42 29.07.2024 (güncellendi: 14:44 29.07.2024)
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREParis Olimpiyat Oyunları
Paris Olimpiyat Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
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Son Akşam Yemeği parodisiyle skandal başlangıç yapan Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde ülkesini temsil etmesi beklenen Slovak Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı Tomas Taraba, bu yılki oyunların sapkın bir çöküşün sembolü haline gelmesi nedeniyle bu törene katılmayacağını duyurdu.
Başkent Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nın Sen Nehri'nde düzenlenen açılış kutlamalarında, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun LGBT temaları kullanılarak eşcinsel figürlerce canlandırılması ve ‘drag queen’ (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Fransa ve tüm dünyadan büyük tepki almaya devam ediyor.
Açılış töreninin ardından kapanış törenine katılmama kararı alan Taraba, “Kapanış töreninde Slovakya'yı temsil etmem gerekiyordu, ancak bu Olimpiyatlar, normal dünyada sonsuza dek sporun güzelliğini istismar eden ve bundan ilerici bir siyasi tiyatro çıkaran sapkın bir çöküşün iğrenç bir sembolü olarak kalacaktır. Bu nedenle kapanış törenine katılmamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.
Daha önce de Slovakya Parlamentosu üyesi Zuzana Plevikova, Cuma günü Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninin bayağılık ve ahlaksızlık gösterisi olduğunu söylemiş, barış, kültür ve sporun kutlanması gereken bir yerin polemiklerin, çarpıtılmış ahlaki ve kültürel değerlerin teşvik edildiği bir platforma dönüştürüldüğünü vurgulamıştı.
Plevikova, bunu liberal-ilerlemeci sapkınlıkların bir dayatması olarak nitelendirdi.

Paris Olimpiyatlarından, açılış törenine gelen tepkilere dair açıklama: Hoşgörüyü kutladık

2024 Paris Olimpiyat Oyunları İletişim Direktörü Anne Descamps, Hz. İsa'yı konu alan ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunun tasvir edilmesinin Fransa Katolik Kilisesi gibi kurumlar tarafından tepki çekmesi nedeniyle "alınanlar olduysa çok üzgün olduklarını" söyledi.
Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) günlük basın toplantısında konuşan Descamps, herhangi bir dini gruba saygısızlık etme niyetlerinin olmadığını belirterek açılış törenine ilişkin oylamaların sonuçlarının, "toplumda hoşgörünün kutlanması" hedefine ulaşıldığının göstergesi olduğunu savundu.
İletişim Direktörü Descamps, "Eğer bundan alınanlar olduysa tabii ki çok üzgünüz" dedi.
Öte yandan, Olimpiyat Yayın Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Yiannis Exarchos, açılış töreninde tartışmalara neden olan "drag queen" performansın videosunun kaldırılması iddiasına ilişkin soruya kesin yanıt vermekten kaçındı.
Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
Rus Ortodoks Kilisesi ise Fransa'nın başkenti Paris'teki Olimpiyatların açılışında Hristiyanların hakarete uğradığını ve Avrupa'da ‘tanrısızlığa dayalı bir kültürün’ büyüdüğünü belirtti.
Kilise, ayrıca açılış törenindeki sahneden dolayı hakarete uğradığını hisseden milyonlarca Hristiyan ile dayanışma içinde olduklarını bildirirken, “Olimpiyatların açılışını yönetenler, Avrupa medeniyetini ve bunun temeli olarak Hristiyanlığı küçümsediklerini gösterdiler. Avrupa'nın merkezinde tıpkı bir maymunun bir insanı parodiye alması gibi Hristiyanlığın parodisini yapan, tanrısızlığa dayalı bir kültürün büyüdüğünü görmek üzücü" şeklinde konuştu.

Lübnan Spor Bakanından açılışa ilişkin açıklama: Ahlaksız ve saldırgan

Açılış törenini yorumlayan bir diğer isim, ülkesinin İsrail ile savaşa adım adım yaklaştığı düşünülen Lübnan'ın Spor Bakanı Georges Kallas oldu.
Paris’teki Olimpiyatların açılışını Sputnik'e değerlendiren Lübnan Spor Bakanı, “Olimpiyat Oyunlarının açılışı sırasında Paris'te yaşananlar müstehcen ve hem Fransa'nın saygınlığına hem de bu efsanevi törene yönelik bir hakarettir” ifadelerini kullanırken, Fransız yetkilileri, Hıristiyan dininin en önemli sembollerine hakaret etmek amacıyla düzenlenen bu gösteriyi soruşturmaya çağırdı.
Dine karşı yapılan bu ahlaksız saldırının fark edilmemiş olması ve ilgili taraflardan onurlu bir yanıt gelmemesinin ürkütücü olduğuna dikkat çeken Kallas, videonun sadece sosyal medyadan kaldırılmasının yeterli olamayacağını belirttiği yorumunu şu şekilde sonlandırdı:
Dünyanın en önemli spor etkinliği olan Olimpiyatlar tamamen çarpıtılmış ve lekelenmiştir. Ve bu Olimpiyatlar sona erdiğinde, her şey siyasi amaçlar için kullanılacaktır. Şahsen Fransa'nın temsil ettiği ahlaki değerler adına endişe duyuyorum. Bu küresel etkinliğe eşlik etmesi gereken şey, Paris'te gördüğümüz satanizm atmosferi değil, sportif ruh olmalıydı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği de Fransa’daki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunun LGBT temaları kullanılarak canlandırılmasını kınadı.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarındaki görüntülerin büyük hoşnutsuzluk uyandırdığı belirtilerek, dinlere ve kutsallara saygı çağrısı yapıldı.
Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, “benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşü ve manevi ve insani ilkelerin açık şekilde ihlalini temsil ettiği" kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bu, Allah'a ve onun peygamberlerine inanan tüm müminlerin duygularına bir saldırı ve en derin inançlarına bir hakarettir ve aynı zamanda sporun birlik ve anlayış ruhunun açık bir şekilde ihlalidir. Bugün Batı'nın, manevi ve ahlaki değerleri terk ederek, ailenin dağılmasını, insani ilişkilerin önemsenmemesini ve ahlaki çöküşü teşvik etmeye başlamasıyla, hayatın her alanında giderek artan bir gerileme yaşadığına tanık oluyoruz. Açılışta yaşananlar, toplumların bozulmasına, fesatlığın, suçlar ile insanlar arasında nefret ve saygısızlığın yayılmasına yol açtığı için tüm semavi dinler ve aklıselim fıtratlarca reddedilmektedir.
Paris Olimpiyat Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
DÜNYA
Paris’teki ‘Son Akşam Yemeği’ne tepkiler büyüyor
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