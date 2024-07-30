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Paris'te Olimpiyatları takip eden İtalyan gazeteci, Rusya'dan sığınma talep etti
Paris'te Olimpiyatları takip eden İtalyan gazeteci, Rusya'dan sığınma talep etti
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Paris'te 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı takip eden İtalyan gazeteci Giuliano, Rusya'ya sığınmak istediğini söyledi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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27 Temmuz'da, yani açılıştan bir gün sonra X hesabından açıklama yapan Angelo Giuliano, Paris'te gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları açılışına tepki gösterdi.Giuliano, "Rusya'dan bana sığınma sağlamasını talep ediyorum. Bu boktan şovun bir parçası olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.İtalyan gazeteci, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'yı küçük düşürdüğünü de vurguladı.'Rusya geleneksel değerlere bağlı'Bu arada sığınma talebine ilişkin olarak Sputnik'e demeç veren Giuliano, geleneksel değerlere bağlılığı nedeniyle Rusya'yı tercih ettiğinin altını çizdi.Giuliano, "Anavatan sevgisi, aileye saygı gibi dünyanın büyük bölümünün kabul ettiği değerlere sahipsiniz. Sizde bir baba ve bir anne var, gelenekler var, tarih var. Bunların hepsi, din de dahil, son derece önemli" ifadelerini kullandı.Rusya'ya taşınma olasılığını dışlamadığını belirten İtalyan gazeteci, bu konuyu henüz büyükelçilikle konuşmadığını da söyledi.
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italyan, gazeteci, angelo giuliano, rusya, sığınma, sığınma talebi, sığınma hakkı, fransa, emmanuel macron, olimpiyatlar, olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, paris 2024 yaz olimpiyat oyunları

Paris'te Olimpiyatları takip eden İtalyan gazeteci, Rusya'dan sığınma talep etti

14:11 30.07.2024
Angelo Giuliano
Angelo Giuliano - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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Paris'te 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı takip eden İtalyan gazeteci Giuliano, Rusya'ya sığınmak istediğini söyledi.
27 Temmuz'da, yani açılıştan bir gün sonra X hesabından açıklama yapan Angelo Giuliano, Paris'te gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları açılışına tepki gösterdi.

Giuliano, "Rusya'dan bana sığınma sağlamasını talep ediyorum. Bu boktan şovun bir parçası olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İtalyan gazeteci, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'yı küçük düşürdüğünü de vurguladı.

'Rusya geleneksel değerlere bağlı'

Bu arada sığınma talebine ilişkin olarak Sputnik'e demeç veren Giuliano, geleneksel değerlere bağlılığı nedeniyle Rusya'yı tercih ettiğinin altını çizdi.

Giuliano, "Anavatan sevgisi, aileye saygı gibi dünyanın büyük bölümünün kabul ettiği değerlere sahipsiniz. Sizde bir baba ve bir anne var, gelenekler var, tarih var. Bunların hepsi, din de dahil, son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya taşınma olasılığını dışlamadığını belirten İtalyan gazeteci, bu konuyu henüz büyükelçilikle konuşmadığını da söyledi.
Евгений Серебряков - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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