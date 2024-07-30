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Türkiye'nin Rusya'ya iade ettiği Rus terörist tutuklu yargılanacak
Türkiye'nin Rusya'ya iade ettiği Rus terörist tutuklu yargılanacak
Sputnik Türkiye
Başkent Moskova'da üst düzey askeri yetkilinin aracına bombalı saldırı düzenleyen Rus terörist Yevgeniy Serebryakov tutuklu yargılanacak. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T12:33+0300
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dünya
rusya
rusya içişleri bakanlığı
yevgeniy serebryakov
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
moskova
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bombalı saldırı
cinayete teşebbüs
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Moskova'daki Zamoskoretskiy İlçe Mahkemesi'nin bilgi portalında yer verilen bilgilere göre, Bodrum'da yakalandıktan sonra Rusya'ya iade edilen Yevgeniy Serebryakov, tutukluluğuna itiraz etmedi.Serebryakov'un tutukluluğuna itiraz etmemesi üzerine Rus terörist hakkındaki tutuklu yargılanma kararı resmen yürürlüğe girdi.Serebryakov, cinayete teşebbüs ve yasadışı patlayıcı bulundurma suçlarından yargılanıyor.Ne olmuştu?Geçen hafta Çarşamba günü sabah saatlerinde Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir bölgede bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti.Patlamanın, evli çiftin park halindeki Toyota Land Cruiser araçlarına binmesi ile meydana geldiği bildirilmişti. İlk belirlemelere şoför koltuğunun altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu sürücü koltuğundaki üst düzey askeri yetkilinin ayaklarının koptuğu, sürücü koltuğunun yanındaki eşinin ise şarapnel parçası isabet etmesi sebebiyle yaralandığı açıklanmıştı. Görgü tanıkları ilk yardımda bulunduğu belirtilirken daha sonra yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.Yan yana duran beş aracın da hasar gördüğü saldırı hakkında konuşan Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamaya aracın altında bulunan patlayıcı cihazın infilak etmesinin neden olduğunu ve bombanın sürücü koltuğunun altına yerleştirdiğini açıklamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından cinayete teşebbüs ve yasadışı ateşli silah ve mühimmat edinme maddeleri uyarınca bir ceza davası açılırken, dava özellikle önemli vakaların soruşturulduğu Devlet Soruşturma Komitesi'ne aktarılmıştı.Şüphelinin kimliği tespit edilirken, suç mahalline taksi ile geldiği ifade edilmişti.Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, soruşturma hakkında bir rapor sunulması talimatını verirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, “Şu an Türkiye'de. Türk tarafıyla birlikte çalışıyoruz” diye konuşmuştu.Bombalı saldırının şüphelisi Türkiye'de gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştiği yerde patlayıcı arama çalışmaları tamamlanmıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kremlin'in olayda Ukrayna izi görüp görmediği sorusuna verdiği yanıtta, Kremlin'in Moskova'daki bombalı araç saldırısının nedenleri hakkında konuşmak için erken olduğunu, soruşturma ekibinin çalışmalarının sonuçlarını beklemek gerektiğini düşündüğünü söylemişti.Peskov açıklamasında, “Soruşturma devam ediyor, soruşturma ekibine çalışması için zaman verelim” cümlelerini kaydetmişti.Serebryakov, Türkiye'deki sorgusunun ardından Rus makamlarına iade edilerek dün sabah saatlerinde Moskova'ya ulaşmıştı.
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rusya, rusya içişleri bakanlığı, yevgeniy serebryakov, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, saldırı, bombalı saldırı, cinayete teşebbüs, türkiye, türkiye içişleri bakanlığı, bodrum, mit, mit başkanlığı, rusya soruşturma komitesi, tutuklu
rusya, rusya içişleri bakanlığı, yevgeniy serebryakov, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, saldırı, bombalı saldırı, cinayete teşebbüs, türkiye, türkiye içişleri bakanlığı, bodrum, mit, mit başkanlığı, rusya soruşturma komitesi, tutuklu

Türkiye'nin Rusya'ya iade ettiği Rus terörist tutuklu yargılanacak

12:33 30.07.2024 (güncellendi: 12:45 30.07.2024)
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФЕвгений Серебряков
Евгений Серебряков - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
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Başkent Moskova'da üst düzey askeri yetkilinin aracına bombalı saldırı düzenleyen Rus terörist Yevgeniy Serebryakov tutuklu yargılanacak.
Moskova'daki Zamoskoretskiy İlçe Mahkemesi'nin bilgi portalında yer verilen bilgilere göre, Bodrum'da yakalandıktan sonra Rusya'ya iade edilen Yevgeniy Serebryakov, tutukluluğuna itiraz etmedi.

Serebryakov'un tutukluluğuna itiraz etmemesi üzerine Rus terörist hakkındaki tutuklu yargılanma kararı resmen yürürlüğe girdi.

Serebryakov, cinayete teşebbüs ve yasadışı patlayıcı bulundurma suçlarından yargılanıyor.

Ne olmuştu?

Geçen hafta Çarşamba günü sabah saatlerinde Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir bölgede bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti.
Patlamanın, evli çiftin park halindeki Toyota Land Cruiser araçlarına binmesi ile meydana geldiği bildirilmişti. İlk belirlemelere şoför koltuğunun altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu sürücü koltuğundaki üst düzey askeri yetkilinin ayaklarının koptuğu, sürücü koltuğunun yanındaki eşinin ise şarapnel parçası isabet etmesi sebebiyle yaralandığı açıklanmıştı. Görgü tanıkları ilk yardımda bulunduğu belirtilirken daha sonra yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.
Yan yana duran beş aracın da hasar gördüğü saldırı hakkında konuşan Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamaya aracın altında bulunan patlayıcı cihazın infilak etmesinin neden olduğunu ve bombanın sürücü koltuğunun altına yerleştirdiğini açıklamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından cinayete teşebbüs ve yasadışı ateşli silah ve mühimmat edinme maddeleri uyarınca bir ceza davası açılırken, dava özellikle önemli vakaların soruşturulduğu Devlet Soruşturma Komitesi'ne aktarılmıştı.
Şüphelinin kimliği tespit edilirken, suç mahalline taksi ile geldiği ifade edilmişti.
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, soruşturma hakkında bir rapor sunulması talimatını verirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, “Şu an Türkiye'de. Türk tarafıyla birlikte çalışıyoruz” diye konuşmuştu.
Bombalı saldırının şüphelisi Türkiye'de gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştiği yerde patlayıcı arama çalışmaları tamamlanmıştı.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kremlin'in olayda Ukrayna izi görüp görmediği sorusuna verdiği yanıtta, Kremlin'in Moskova'daki bombalı araç saldırısının nedenleri hakkında konuşmak için erken olduğunu, soruşturma ekibinin çalışmalarının sonuçlarını beklemek gerektiğini düşündüğünü söylemişti.
Peskov açıklamasında, “Soruşturma devam ediyor, soruşturma ekibine çalışması için zaman verelim” cümlelerini kaydetmişti.

Serebryakov, Türkiye'deki sorgusunun ardından Rus makamlarına iade edilerek dün sabah saatlerinde Moskova'ya ulaşmıştı.
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