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TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/petrolde-sert-dusus-sonrasi-gozler-akaryakit-fiyatlarinda-indirimolacakmi-1086325828.html
Petrolde sert düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarında: İndirim olacak mı?
Petrolde sert düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarında: İndirim olacak mı?
Sputnik Türkiye
Petrol piyasasında yaşanan düşüş eğilimi sürüyor. Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarında indirime yol açabilir mi? 30 Temmuz 2024 Salı günü itibariyle güncel... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T10:12+0300
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Brent petrolün varil fiyatı kritik eşik olan 80 doların altına inerek son yedi haftanın en düşük seviyesini gördü. Ham petrol fiyatları da benzer bir düşüşle 76 dolar civarına geriledi.Petrol fiyatlarındaki gerilemenin arkasında birkaç önemli faktör bulunuyor. Ekonomist Hikmet Baydar’a göre, Brent petrol fiyatlarının düşüşünde iki ana neden öne çıkıyor:Baydar, ayrıca mevsimsel talebin azalması ve OPEC'in arz artışı beklentisinin, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.Fed faiz kararının etkisiABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü faiz kararını açıklaması bekleniyor. Baydar, Fed’in faizi değiştirmemesi durumunda petrolde büyük bir dalgalanma beklemediğini, ancak sürpriz bir faiz indirimi olursa fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade ediyor.Akaryakıt fiyatlarında i̇ndirim beklentisiMilliyet'in haberine göre petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. Ancak döviz kurlarındaki değişiklikler de bu fiyatları doğrudan etkiliyor. 25 Temmuz’da motorine yapılan indirim sonrası, Brent petrol ve döviz kurlarındaki düşüşlerin devam etmesi durumunda yeni indirimlerin gelebileceği düşünülüyor. Ancak, bugüne kadar böyle bir indirim haberi gelmedi.Baydar, global fiyatlamaların iç piyasada da fiyat düşüşüne yol açması gerektiğini belirterek, "Hem döviz kurlarında gevşeme hem de Brent petrol fiyatındaki düşüş, içeride ciddi fiyat indirimi anlamına gelir. Ancak şu ana kadar böyle bir indirim haberi duymadık," diyor.Petrol fiyatlarındaki bu düşüş eğiliminin sürmesi durumunda, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması muhtemel görünüyor.
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Petrolde sert düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarında: İndirim olacak mı?

10:12 30.07.2024
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA
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Petrol piyasasında yaşanan düşüş eğilimi sürüyor. Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarında indirime yol açabilir mi? 30 Temmuz 2024 Salı günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları ile piyasadaki son durumu uzmanı anlattı.
Brent petrolün varil fiyatı kritik eşik olan 80 doların altına inerek son yedi haftanın en düşük seviyesini gördü. Ham petrol fiyatları da benzer bir düşüşle 76 dolar civarına geriledi.
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin arkasında birkaç önemli faktör bulunuyor. Ekonomist Hikmet Baydar’a göre, Brent petrol fiyatlarının düşüşünde iki ana neden öne çıkıyor:
1.
Teknik analizler: 09 Temmuz 2024'ten bu yana orta vadeli aşağı sinyallerin görülmesi.
2.
Yatırım kuruluşlarının tahminleri: Morgan Stanley gibi büyük yatırım kuruluşlarının, ham petrol piyasasındaki sıkışıklık nedeniyle Brent petrol fiyatlarının 2025 yılında 70 dolar seviyelerine kadar düşebileceği beklentisi.
Baydar, ayrıca mevsimsel talebin azalması ve OPEC'in arz artışı beklentisinin, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Fed faiz kararının etkisi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü faiz kararını açıklaması bekleniyor. Baydar, Fed’in faizi değiştirmemesi durumunda petrolde büyük bir dalgalanma beklemediğini, ancak sürpriz bir faiz indirimi olursa fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında i̇ndirim beklentisi

Milliyet'in haberine göre petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. Ancak döviz kurlarındaki değişiklikler de bu fiyatları doğrudan etkiliyor. 25 Temmuz’da motorine yapılan indirim sonrası, Brent petrol ve döviz kurlarındaki düşüşlerin devam etmesi durumunda yeni indirimlerin gelebileceği düşünülüyor. Ancak, bugüne kadar böyle bir indirim haberi gelmedi.
Baydar, global fiyatlamaların iç piyasada da fiyat düşüşüne yol açması gerektiğini belirterek, "Hem döviz kurlarında gevşeme hem de Brent petrol fiyatındaki düşüş, içeride ciddi fiyat indirimi anlamına gelir. Ancak şu ana kadar böyle bir indirim haberi duymadık," diyor.
Petrol fiyatlarındaki bu düşüş eğiliminin sürmesi durumunda, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması muhtemel görünüyor.
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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